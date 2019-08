Liverpool odstartoval Premier League stylově. Na úvod přehrál nováčka z Norwiche 4:1

Liverpool Vicemistr Liverpool vstoupil do nové sezony fotbalové Premier League jasnou výhrou 4:1 nad nováčkem z Norwiche. Skvrnou na vítězství šampiona Ligy mistrů však bylo zranění brankáře Alissona Beckera, jenž musel už v prvním poločase střídat.

Liverpool, jenž by rád ukončil po 30 letech čekání ligový titul, nastřílel všechny góly do přestávky. K tomu prvnímu mu pomohl už v 7. minutě kapitán hostů Grant Hanley, jenž při snaze odvrátit centr Divocka Origiho tečoval míč do vlastní branky.

Skóre zvýšil v 19. minutě levačkou z úhlu po přihrávce Roberta Firmina Muhammad Salah a po rohu egyptské hvězdy vstřelil hlavou třetí branku obránce Virgil van Dijk. Čtvrtý gól přidal tři minuty před přestávkou opět hlavou Origi a korunoval tak snový úvodní poločas svěřenců trenéra Jürgena Kloppa.

Kaňkou na první půli však bylo pro domácí zranění brankářské jedničky Alissona, jenž si v 39. minutě při podklouznutí po odehrání míče zranil lýtko. Brazilský gólman odkulhal ze hřiště a nečekaně brzy se tak debutu dočkal Adrián, jenž přestoupil k „Reds“ teprve v pondělí z West Hamu.



Zkušený španělský gólman inkasoval v 64. minutě, kdy čestný úspěch Norwiche zaznamenal střelou po zemi k tyči finský útočník Teemu Pukki.