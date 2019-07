Mám hrát hodně ofenzivně, my jsme tak i ladění. Ten lob jsem vyloženě chtěl dát, radoval se Mašek

Zlín Fotbalista Dominik Mašek poprvé v ligové sezoně a ve zlínském dresu nastoupil v základní sestavě a za důvěru se trenérovi Josefu Csaplárovi odvděčil tím nejlepším možným způsobem. Čtyřiadvacetiletý ofenzivní hráč v 66. minutě utkání třetího kola povedeným lobem rozhodl o výhře nad Libercem 2:1 a prvních bodech "Ševců" v novém ročníku.

„Naběhl jsem si mezi beky, dostal jsem výbornou kolmou přihrávku. Balon se mi po prvním doteku zasekl, možná to bylo podmáčením, ale nakonec se mi míč zastavil a ten lob jsem vyloženě chtěl dát. Vyšlo to a jsem moc rád, že to byl vítězný gól,“ řekl novinářům Mašek.

Výhru označil za extrémně cennou. „Dvakrát jsme předtím prohráli, byť jen těsně, dnes nás čekal těžký soupeř. Ale zvládli jsme to a v dalších zápasech se nám bude líp dýchat,“ věřil Mašek, který je ve Zlíně od léta na hostování z Mladé Boleslavi.

V předchozích dvou zápasech šel na trávník jako střídající hráč, dnes poprvé od začátku. „Říkal mi to trenér v pátek, ať se prý pořádně připravím. Jsem moc rád, že jsem hrál zase skoro celých 90 minut. Herní praxi potřebuji, gól mi pomůže k tomu, abych dostal zpět sebevědomí a vrátil se do formy jako před zraněním,“ přál si Mašek.

Ke konci zápasu mu už ubývaly síly. „Je to pravda, kolem 80. minuty jsem po skluzu dostal takovou křeč. Myslel si, že už se nezvednu, ale rozběhal jsem to. Střídal jsem až těsně před koncem,“ řekl.



Zlín dnes přešel na tříobráncový systém, který trenér Csaplár podle vlastních slov použil poprvé ve své dlouhé kariéře. „Mám hrát hodně ofenzivně, my jsme tak i ladění. Halfbeci jsou hodně ofenzivní, trenér mi říkal, že musím mít čísla, tedy gól dát, nebo jej připravit,“ poznamenal Mašek.

Dnešním výkonem si možná řekl o trvalejší místo v základní sestavě. Třeba už za týden na Slovácku, což je pro Zlín jeden z nejprestižnějších zápasů roku. „Kluci mi to už říkali, těším se na první derby tady. Naši fanoušci nás dnes hodně podrželi a snad budou takoví i v Hradišti,“ dodal Mašek.