Nevydařený vstup do předkol evropských pohárů, české kluby se trápí hlavně s koncovkou

Praha České týmy nezažívají ideální úvod v boji o evropské poháry. Po smolné remíze Plzně ve druhém předkole Ligy mistrů s řeckým Olympiakosem neuspěl v kvalifikaci o Evropskou ligu ani Jablonec s Boleslaví.

Pro fotbalisty Jablonce nastaly komplikace okolo zápasu 2. předkola Evropské ligy s Pjunikem Jerevan už před odletem. Kvůli několikahodinovému zpoždění stroje při cestě do Prahy byl jejich let zrušen, vše nakonec vyřešilo zapůjčení vládního speciálu, který Severočechy dopravil do Arménie.

Svěřenci Petra Rady však v prvním půli zápasu, ve kterém byli papíroví favoriti, naprosto propadli a po chladném výkonu o poločase prohrávali 0:2.

„O poločase byl výbuch v kabině a myslím, že druhou půli už to bylo o něčem jiném. Dali jsme docela rychlý gól a jen škoda, že z dalších šancí jsme nepřidali druhou branku. Ale zaplaťpánbůh za ten jeden gól,“ dodal autor kontaktní branky Severočechů ve druhém poločase Martin Doležal.

Úvodní utkání 2. předkola fotbalové Evropské ligy: Pjunik Jerevan - FK Jablonec, 25. července 2019 v Gjumri. Vlevo na snímku je Jan Sýkora z Jablonce.

Po zápase byl hodně zklamaný trenér Petr Rada, ten viděl velké nedostatky v pohybu hráčů Jablonce a nepřímo některým pohrozil odstavením ze základní sestavy.

„Nechci nikoho vyzdvihovat, ale jestli Tomáš Hübschman může v 37 letech běhat od začátku v tom vedru, tak je zarážející, proč ostatní ne. Já neříkám, že se musí hráčům všechno povést. Ale dnes prostě bez běhání a pohybu fotbal nejde hrát. Pokud to takhle půjde dál, budou mít se mnou problémy. Tohle trpět nebudu,“ zlobil se po prohře 1:2 Rada.

Trápení v koncovce

Boleslav se potýká s brzkým vypadnutím v předkolech již několik let, ani čtvrteční remíza 1:1 neznamená ideální výsledek do odvety v Kazachstánu.

„Remíza je jednoznačně málo, měli jsme tam hodně možností, abychom nějaké góly dali. Tím výsledkem jsme byli trochu potrestaní, že jsme neměli dostatečnou kvalitu. Jednoznačně jsme si s tím měli poradit a zvládnout to utkání lépe,“ řekl záložník Marek Matějovský.

Pablo Fontanello a Muris Mešanovič v hlavičkovém souboji.

Ve druhém poločase měli svěřenci Jozefa Webera optický tlak, ale Mešanovič s Ladrou se ve vyložených šancích neprosadili.

„Byli jsme víc na balonu a měli jsme víc možností. Cítíme, že máme na to, abychom to zvládli. Teď si musíme dát do hlavy a podívat se na to, co se nepovedlo,“ burcuje Matějovský.

Mizérie sousedů

Slovenské kluby zatím předvádí ještě smutnější výkony.

Ružomberok už vypadl v prvním předkole Evropské ligy s Levski Sofie s celkovým skóre 0:4 a má po pohárech. Mizérii prohloubily ve čtvrtek dvě porážky: Trnava podlehla v Bulharsku Botevu Plovdiv 0:2 a Dunajská Streda Atromitosu Atény 1:2.

„Atromitos má kvalitní hráče. Je to řecký klub, my slovenský a Slovensko přece jen není top fotbalovou zemí,“ nebral si po zápase servítky německý trenér Peter Hyballa.

Trenér Dunajské Stredy Peter Hyballa.

Jediným vítězstvím slovenských zástupců tak byla povinná výhra Slovanu 2:1 nad kosovským Feronikeli. O dost víc než celkový výsledek však zaujala politická předehra. K utkání totiž odmítli nastoupit na doporučení srbské vlády, která neuznává samostatnost Kosova a dlouhodobě má s tímto státem napjaté vztahy Srbové Alexandar Čavrič, Dejan Dražič a dočasný trenér Vladimír Radenkovič. To nic ale nemění na faktu, že vydřené vítězství nad podprůměrným týmem evropských kvalit je v bojích o Evropu málo.

Podaří se českým a slovenským klubům odčinit špatný vstup do bojů o evropské poháry?