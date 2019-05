Mbappé dostal za surový zákrok trest na tři zápasy. Vyšetřován je i Neymar za útok na fanouška

Paříž Útočník Paris Saint-Germain Kylian Mbappé byl potrestán za svůj nevybíravý zákrok ve finále francouzského poháru proti Rennes trestem na tři zápasy. Disciplinární řízení bylo zahájeno i s Neymarem, jenž těsně před přebráním stříbrné medaile zaútočil na fanouška Rennes.

Nejlepší střelec Ligue 1 se třiceti zásahy Mbappé byl vyloučen ve finále francouzského poháru, které Paris Saint-Germain prohrálo 2-2 a 6-5 po penaltách.

Inkriminovaný moment nastal ve 118. minutě zápasu, kdy Mbappé zaútočil na koleno obránce Rennes Damiena Da Silvu, za který byl francouzský supertalent okamžitě poslán do sprch.

PSG zbývají čtyři ligové zápasy, titul ve francouzské Ligue 1 už má ale pařížský velkoklub jistý. Vítězství Rennes ve finále poháru ukončilo čtyřletou dominanci PSG ve francouzském poháru a znamená, že kromě povinnosti v podobě vítězství v Ligue 1 si francouzský velkoklub již žádnou další trofej v tomto ročníku nepřipíše.

Případ Neymar

Disciplinární komisí je vyšetřován i hvězdný Brazilec Neymar. Ten se provinil útokem na fanouška Rennes těsně před předáváním stříbrné medaile ve finále poháru.

„Fotbalista takových kvalit se nemůže pustit do potyčky s divákem. Není snadné překousnout porážku před úplným cílem, důležité je ale ukázat soupeři respekt,“ káral svého hráče trenér PSG Thomas Tuchel.

„Choval jsem se špatně? Ano, nikdo ale nemůže zůstat lhostejný k tomu, když se vám někdo směje do očí. Kdokoliv mě zná ví, že jsem hodně soutěživý a prohry se mnou hodně cloumají. Je to ale součást života sportovce. Nutí nás to neustále zlepšovat, rozvíjí naše myšlení a dělá nás lepšími. Po finále ale převládá pocit smutku,“ vyjádřil se Neymar k finále na sociálních sítích.

Pro Neymara by to navíc nebyl první trest. UEFA již totiž potrestala Neymara třízápasovým distancem v dalších zápasech evropských pohárů, kdy se Neymar neudržel a po vyřazení z Ligy mistrů proti Manchesteru United častoval rozhodčí nevybíravými výrazy.

Velký fotbalista, komplikovaná osobnost.