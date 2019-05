VIDEO: Další surový zákrok Costy. V duchu jsem mu nadával už při tom skluzu, zlobil se Horňák

PRAHA Měla to být opět červená karta? Sparťanský obránce Costa po nedávném pohárovém derby proti Slavii předvedl v 1.kole nadstavby proti Baníku Ostrava další zákrok, jenž byl na hranici, možná i za hranicí červené karty. "V duchu jsme mu nadával už při tom zákroku," zlobil se dočasný trenér Sparty Michal Horňák.

Běžela 34. minuta zápasu 1.kola nadstavby proti Baníku Ostrava. Costa zajel ostře pod nohy Martinu Fillovi v době, kdy byl míč už dávno pryč. I přes protesty hostujících hráčů mu sudí Královec udělil pouze žlutou kartu. I s vědomím, že Costa je svými nešetrnými zákroky dlouhodobě známý.

Komu musí Costa ukončit kariéru, aby začaly rozhodčím tyhle zákroky vadit? pic.twitter.com/o9Jvn1nSKj — Petr Korbel (@no_ni_ck) 4. května 2019

„V duchu jsme mu nadával už při tom zákroku. Jak jsem viděl, že už to nemůže mít, a jak nemůže pohyb zastavit, tak jsem věděl, která bije. Říkal jsem mu to v klidu i o poločase. Asi to s ním bude dlouhá cesta. Nedokáže zastavit pohyb,“ prohlásil Horňák.



„Kladli jsme hráčům do hlavy, že tady (v nadstavbě) se hraje trošku jinak, že za dvě žluté se už stojí, ať co nejméně faulujeme, ale my jsme snad už v prvním poločase měli tři žluté karty. Takhle hrát nechceme,“ řekl kouč.

V krátké době šlo již o druhý zákrok stejného ražení. Podobně surově zajel Costa při nedávném semifinále českého poháru do Alexe Krále. Sparťanskému obránci při obehrávání domácích hráčů na vlastní polovině utekl míč a ve snaze překazit hrozící slávistický brejk zajel skluzem Královi pod nohy. Rozhodčí Ondřej Pechanec nechal akci dohrát a následně udělil Costovi žlutou kartu.



Podle komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR měl být Costa za tento zákrok vyloučen, v této situaci však ani neproběhlo dodatečné přezkoumání videorozhodčím. Uvidíme, jestli ke stejnému stanovisku dospěje komise i v případě zákroku na Martina Filla či bude Costa dodatečně potrestán.