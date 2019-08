Měl být druhým Rosickým. Po zranění se mi změnil život, propadl jsem alkoholu a automatům, říká Pacanda

Brno Pro fanoušky Brna byl modlou, měl získat angažmá v italské Boloně, jenže ho o něj připravilo ošklivé zranění levého kolena, po němž se ocitl na rok a půl mimo hru. A i když po Milanu Pacandovi poté sáhla Sparta, svůj potenciál druhého Tomáše Rosického už nenaplnil.

Během oněch dvou let totiž propadl alkoholu a hraní na výherních automatech.

Jeho agent Pavel Paska ho dokonce nechal hlídat bodyguardem, aby nechodil do známého klubu Boby, který se nacházel hned vedle brněnského stadionu Za Lužánky, kde tehdy Zbrojovka hrála.



Začal bydlet u trenéra Karla Jarůška a díky úspěšnému návratu na hřišti po něm sáhla Sparta.

Po nepovedeném angažmá na Letné a návratu do Brna ale Pacanda propadl alkoholu a automatům znovu, nesměl kvůli řízení pod vlivem řídit, měl obří dluhy, rozvedl se a v roce 2012 prý dokonce vážně uvažoval o tom, že skočí pod vlak.

To však neudělal a rozhodl se polepšit.

Začal pracovat jako malíř pokojů a začal splácet alimenty na dceru své bývalé manželce. Jednačtyřicetiletý Pacanda nyní pracuje od sedmi ráno na dvanáctihodinových směnách jako barman, ale alkoholu se prý už nedotkne.

Prozradil to v pořadu Studio Flinta pro fanoušky Zbrojovky Brno.

„Pracuju dvanáctky, od sedmi do sedmi. Musel jsem si domluvit, aby to za mě na hodinu někdo vzal,“ vysvětlil Pacanda, proč byl rozhovor dělaný v sedm hodin ráno.



„Zbrojovka je celý můj život, fotbalový i osobní. Se Spartou jsem vyhrál titul, zahrál jsem si Ligu mistrů proti Manchesteru United, když tam byl Ronaldo. Ale jinak mi to angažmá spíš nevyšlo,“ smutnil.

Přiznal ale, že se mu nelíbí, co se v dnešní Spartě děje.

„Zažil jsem tam poslední období, kdy Sparta hrála Ligu mistrů, teď vidíte, kde jsou. Nevím, jestli je to vhodné, ale radil bych jim zůstat u českých, maximálně slovenských hráčů. Beru, že jsou kvalitní hráči, ale kolektiv tam podle mě nebude takový, jaký by měl být,“ uvedl Pacanda.

Mnohem víc než promarněná šance ve Spartě ho mrzí fakt, že mu kvůli poraněnému kolenu v roce 1999 nevyšel přestup z Brna do Boloně.

„Na tribuně seděli manažeři italského klubu i můj agent Pavel Paska, měl jsem podepisovat smlouvu. Bohužel se ale stalo, co se stalo, a dva roky jsem pak nehrál,“ vzpomínal na faul žižkovského obránce Jana Zakopala.

„Balon jsem měl u pravé nohy, on mě trefil do kolene na stojné noze, neměl jsem jak uhnout. Vůbec nešel po míči, takže myslím, že to úmysl byl. Ale život jde dál. Stoprocentně vím, že tahle situace mi všechno úplně otočila. Ale to, že jsem pak osobní život nezvládl, je už věc druhá,“ dodal.

Teď je rád, že se dokázal vrátit zpět do normálního života.

„Dlouho jsem se hledal, vystřídal jsem plno různých prací. Ale na druhou stranu už jsem to zvládl překonat a jsem teď spokojený,“ těší ho.

O problémech s alkoholem a závislosti na výherních automatech se s odstupem času nebojí mluvit.

„Je to pro mě těžké téma. Celé Brno to ví, už se toho o mně hodně napsalo. Fotbalisté mají dost volného času, po tréninku jdete sednout s kluky na pivo, přijdete na jiné myšlenky a odreagujete se. Říct můžu jen - nechoďte do těch hospod, kde to je, radši si sednout někde na zahrádku, kde ty mašiny nestojí.“

„Já do toho spadl moc. Rozváděl jsem se, ještě jsem byl zraněný. Ne, že bych měl dvě hodiny trénink a zbytek dne volný - já měl volno rok a půl. Nechci říct, že jsem do toho spadl z nudy, spíš z takového trápení. Měl jsem možnost zahraničního angažmá a najednou se mi obrátil život naruby, viděl jsem, že je všechno špatně,“ dodal Pacanda.