Překvapilo mě, jak Kluž proti Celtiku dominovala, řekl Trpišovský před zápasem sezony

Kluž (Od našeho zpravodaje) Bude to ochutnávka Ligy mistrů se vším všudy. I s její kouzelnou znělkou. „Těším se, ale mnohem víc bych se těšil, kdyby to byla už ta pravá znělka ve skupině,“ řekl trenér Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci v Kluži. Proti místnímu CFR bude fotbalová Slavia o postup do věhlasné soutěže bojovat už v úterý.

„Stojíme proti nesmírně zkušenému protivníkovi. V klíčových momentech dokáže být produktivní, je velice silný v útočné fázi, neztrácí míč. Opravdu nebezpečný tým,“ varuje slávistický kouč.



Kluž je překvapením dosavadního průběhu kvalifikace o Champions League. Cestou z prvního předkola vyřadila Astanu, Maccabi Tel Aviv a především Celtic Glasgow, což se nečekalo.

„Překvapilo mě, s jakou intenzitou oba zápasy se Celtikem odehráli. Jak to zvládli běžecky, jak dominovali v závěru odvety...,“ pokračoval Trpišovský.



Jsou před vámi dva nejdůležitější zápasy podzimu?

Svým způsobem ano, i když ve Slavii je důležitý každý zápas. Hrát čtvrté předkolo Champions League je však výjimečná událost. A obrovská příležitost. Všichni si uvědomujeme, co by nám případný úspěch přinesl.

Už víte, koho z třiadvacetičlenného kádru, který jste do Rumunska přivezli, před úterním zápasem vyřadíte?

Představu o nominaci máme, byť do toho ještě můžeme po tréninku zasáhnout. Dva hráči, kteří jsou tu s námi, měli lehké zdravotní problémy, takže budeme vycházet i z toho, jak se budou cítit. A vzhledem k tomu, že hrajeme úvodní utkání venku, bychom si také chtěli nechat nějaké karty do ofenzivy na střídačce.

CFR Kluž - Slavia úterý od 21.00, přímý přenos na O2 TV Sport

Předpokládané sestavy

Kluž: Arlauskis - Sušič, Vinícius, Burca, Camora - Deac, Bordeianu, Aurélio, Djokovič - Omrani, Rondón. Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil - Souček - Masopust, Traoré, Stanciu, Ševčík - Van Buren. Rozhodčí: Cakir - Duran, Ongun - Kalkavan (video, všichni Tur.).

Místní novináře i fanoušky hlavně zajímá, jestli nastoupí Stanciu s Balutou, vaši rumunští hráči.

Zvlášť pro Nica, který se nedaleko odtud narodil, to budou hodně specifické zápasy. Protihráče zná a já věřím tomu, že využije zkušeností a bude jedním z rozhodujících článků při naší snaze postoupit. A to samé platí pro Alexe: velice dobře zná prostředí a já pevně věřím, že i on nám v tomhle dvojutkání pomůže.

Konzultovali jste s nimi soupeře?

Drobné nuance jsme s nimi řešili a je pravda, že Nico nám hned po losu říkal, že Kluž přes Celtic postoupí, byl o tom skálopevně přesvědčený a měl pravdu. S Alexem jsou ale spíš takovými šiřiteli mezi hráči: když jsou pospolu, tak o Kluži vypráví, což může být pro ostatní velká pomoc.

Podle toho, co jste se Kluži dozvěděli, cítíte se jako favorité?

Řekl bych, že je to padesát na padesát. Na jedné straně obrovské zkušenosti, taková pragmatičnost a fantastičtí hráči, kteří mají i třicet čtyřicet zápasů v pohárech. A proti nim naše nadšení a touha vyzkoušet si základní skupinu. Bude to střet dvou rozlišných fotbalových světů, každý z týmů má své velké přednosti.