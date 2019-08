Slavie, tyrkysovo-zelení! Sešívaní nastoupí v Kluži k zápasu roku v nepohledné kombinaci barev

kluž Co to jako má být? ptají se fanoušci fotbalové Slavie poté, co vedení klubu zveřejnilo na sociálních sítích variantu dresů, v nichž se dnes od 21:00 představí slávisté v úvodním zápase play off Ligy mistrů v Kluži.

Překvapilo mě, jak Kluž proti Celtiku dominovala, řekl Trpišovský před zápasem sezony Slávisté kvůli podobě s vínovými dresy soupeře nemohli použít svou tradiční bíločervenou kombinaci ani záložní černou, takže musí využít až třetí svou variantu dresů, tedy tyrkysovo-zelený odstín.

A proč je variantou vůbec tato nepohledná varianta? Třetí varianta dresů totiž vychází z barev, které nosí sesterský klub Slavie Beijing Guoan. Zápas Kluž - Slavia vám živě přineseme ZDE „Slavia se poprvé představí ve své třetí sadě dresů. Tak ať jsou ve své premiéře vítězné! Domácí dnes budou tmavě červení,“ uvedla Slavia na svém oficiálním Twitteru. Gólmani nastoupí tradičně ve žlutém, hráči budou mít žlutou na lemech dresů, zbytek tvoří několik odstínů zelené barvy.

„O tom, že budeme hrát ve třetí kombinaci, nás informovala UEFA. Je to běžná praxe, že několik dní dopředu vybírají barevnou kombinaci dresů obou soupeřů, rozhodčích, ale třeba i rozcvičovacích sad nebo odění podavačů míčů,“ uvedl pro web slavia.cz mluvčí Slavie Michal Býček. „Vše musí sedět. Proto jim tato varianta vyšla na dnešní zápas jako nejlepší. Stejně tak Kluž by měla při odvetě v Praze hrát také ve své třetí sadě,“ dodal. Novinkou pro zápas v Kluži bude i zadní strana dresů, na kterých sešívaní ponesou logo sdružení DONOR, které pomáhá pacientům po transplantaci kmenových buněk nebo jejich rodinám.  | UEFA vybrala barevnou kombinaci dresů pro 4. předkolo LM, Slavia se poprvé představí ve své 3. sadě dresů. Tak ať jsou ve sve premiéře vítězné! Domácí dnes budou tmavě červení, v Praze ve své třetí sadě. #clusla pic.twitter.com/wzuGkTcyNG — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) August 20, 2019