Je to Mission impossible, nebo je Slavia schopná na stadionu Nou Camp bodovat?

BARCELONA (od našich zpravodajů) V očích mnohých jde o nesplnitelnou misi. Ale co když to tak není? Co když je schopná Slavia v Barceloně bodovat? Český fotbal čeká svátek v Lize mistrů.

Trpišovský: Musel jsem se svléknout téměř donaha, to by španělskému králi neudělali Bude to zážitek, který si za žádné peníze nekoupíte.

Šance, kterou můžete dostat jednou za život. Zahrát si proti Messimu? Na Nou Campu? „Když jsme se blížili na trénink, tak před námi stadion stoupal a stoupal. Vypadal nekonečně. Moc se těšíme,“ úžasem vydechl kapitán Tomáš Souček. Kolika smrtelníkům se to poštěstí? Vánoční dárek v listopadu! Dnes od 18.55. UTKÁNÍ BARCELONA - SLAVIA VÁM PŘINESEME ŽIVĚ Barcelona versus Slavia. V Lize mistrů. V chrámu fotbalu, kam se vejde 100 tisíc lidí. Na hřišti, které obřími rozměry připomíná spíš letiště.

Vyfotíme se. Dnes jsme velcí Divíte se, že než se slávisté v luxusních kulisách převlékli do tréninkových souprav, hltali očima všechnu tu nádheru? Modročervené sedačky a obrovský nápis v katalánštině: Víc než klub! Hráči se fotili, natáčeli videa a po sociálních sítích posílali do světa nadšené vzkazy. Podobně jako kolegové z Plzně před osmi lety. „Dneska vím, že ty obrázky mají pro všechny obrovskou pamětní hodnotu. Připomínají chvíle, kdy jsme se cítili velcí,“ vzpomínal legendární záložník Pavel Horváth. Zápas na Nou Campu, to je pro každého vzrušující moment. Plzeň může i po čase těšit, že prohrála milosrdně 0:2. Ani jednou však nevystřelila na branku. Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci před zápasem s Barcelonou. Slavia má jinačí plány. Cítí, že by mohla konkurovat. Podobně jako doma, kdy prohrála smolně 1:2. Jestli se dnes zadaří lépe, to je ošemetná otázka, protože síla Barcelony, když má zrovna dobrý den, bývá dechberoucí.

Mimochodem, kromě fotbalového zážitku čekalo slávisty jedno překvapení i v hotelu Fairmont: stejné ubytování jako oni zvolil i španělský král Filip. „Cizincům Olayinkovi s Traorém jsme z legrace říkali, že všechno to pozdvižení je kvůli nám. V životě jsem neviděl tolik bodyguardů pohromadě,“ žasl trenér Jindřich Trpišovský. „Král má samozřejmě před všemi přednost. Při příchodu do hotelu jsem se při bezpečnostní prohlídce svlékal skoro donaha, to on určitě nemusel.“ Když si útočník Škoda chtěl panovníka natočit na mobil, hned po něm vystartovala ochranka. Na pořizování památečních fotek nebyl čas ani nálada, král dorazil do Barcelony uklidnit rozbouřenou atmosféru v ulicích, kde se poslední týdny demonstruje za katalánská práva. Kvůli tomu ve městě kolabuje doprava. Taxikáři nervózně troubí v dlouhých kolonách, kdekdo raději zaparkuje a jde pěšky, protože auta se sunou rychlostí metr za minutu. Zatímco slávisté včera vybíhali k tréninku na rozzářený Nou Camp, klíčová dopravní tepna Avinguda Diagonal zůstala neprůjezdná. Slávisté si stihli město užít dřív, než ho ucpaly dopravní štrúdly. Dopoledne vyrazili na procházku poblíž stadionu a ve fanshopu nakupovali suvenýry. Ten největší by mohli získat dnes večer. Podaří se? Zdánlivě může slávistická mise vypadat jako nesplnitelná, ale pozor. I když Barcelona vede domácí soutěž a v Lize mistrů má blízko k postupu, pohodou nehýří. Bylo to znát i na tiskové konferenci v klubové akademii La Masia, kde na trenéra Valverdeho pršely nepříjemné dotazy. Proč nejste lepší? Proč jste o víkendu v Levante prohráli? Nepřijde vám, že porážka zvenku je pro vás běžná věc? Proč tak špatně bráníte? Nemusíte se kousat do jazyku, abyste nekritizoval hráče? Ernesto Valverde dlouho zůstával klidný, trpělivě odpovídal a vysvětloval, ale když se jeden z novinářů zeptal, jak by ohodnotil výkony týmu na venkovním hřišti na stupnici od jedné do deseti, už jen zoufale zakroutil hlavou a mezi zuby procedil: „Musím se smát. Pořád se opakuje tatáž otázka. Jedna porážka a všechno je špatně? Věřím, že ne. Věřím, že proti Slavii navážeme na to, co jsme předváděli předtím.“ Fanoušci Slavie doufají v opak. Z Prahy jich cestují přes tři tisíce, a protože Barcelona láká taky na památky i velmi příjemné počasí, nemuseli vyrážet jen za fotbalem.

Včera jste je mohli vidět, jak si v malebné čtvrti Barceloneta smáčejí nohy v moři, jak korzují po nejslavnější třídě La Rambla nebo jak se fotí v Parku Güell vysoko nad městem. Ale stejně byla jejich hlavním tématem chystaná nová výstupní klauzule pro kapitána Součka. Už ne 380 milionů korun, nýbrž ještě výš! Navíc s příslibem, že nepostradatelný záložník dohraje sezonu ve Slavii. Takže dobrá zpráva. A jaká asi přijde dnes?