Trpišovský: Musel jsem se svléknout téměř donaha, to by španělskému králi neudělali

BARCELONA Velmi dobrou náladu měl na pondělí předzápasové tiskové konferenci před duelem Ligy mistrů v Barceloně kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Odpovídal mimo jiné i na to, jaké to je sdílet hotel se španělským králem Filipem.

„Takových bodyguardů na jednom místě jsem v životě neviděl. Cizincům v našem týmů Ibrovi Traorému a Peteru Olayinkovi jsme ale řekli, že to je kvůli nám, ne kvůli španělskému královi,“ smál se Trpišovský.

„Je ale jasné, že ty bezpečnostní opatření se dotýkají i nás. Když jsem procházel do hotelu, musel jsem se svléknout skoro donaha. To by se asi královi nestalo,“ doplnil kouč Slavie.