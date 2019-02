Musíme se snažit hrát svoji hru, ví před odvetou se Záhřebem Petržela

záhřeb Podle záložníka Milana Petržely nebudou plzeňští fotbalisté ve čtvrteční odvetě v Záhřebu pouze bránit ošidnou domácí výhru 2:1, do osmifinále Evropské ligy však chtějí postoupit za každou cenu. Pětatřicetiletý veterán se těší i na očekávanou bouřlivou atmosféru na stadionu Dinama.

„Je to nevyzpytatelný výsledek, ale myslím si, že je to lepší, než kdybychom hráli 0:0. Jedeme tam s tím, že nechceme zalézt a jenom bránit, ale určitě budeme chtít postoupit za každou cenu,“ řekl Petržela novinářům před odletem do Záhřebu.

Očekává hodně silného soupeře, který v Plzni vyhrál první poločas, ale po změně stran dvakrát inkasoval od stopera Luďka Pernicy. „Celý tým Dinama je kombinačně silný, jsou nepříjemní v útočné fázi. To se samozřejmě budeme snažit nějak eliminovat a nedávat jim šanci, aby nás vyřadili,“ upozornil Petržela.

„Na každého hráče se musíme maximálně soustředit, abychom je nenechávali nadechnout a nepouštěli je do šancí, aby nám nedali brzo gól. Musíme se snažit hrát svoji hru,“ dodal záložník Viktorie.

Hráči Dinama budou hodně spoléhat na podporu svých fanoušků, stadion Maksimir by ve čtvrtek měl být vyprodaný. „Nevím, jaké je u nich prostředí, ale u nás předvedli, že fandit umí. Určitě je poženou dopředu, fanoušky mají asi dobré. Budou hrát doma, tak určitě budou dělat maximum pro to, aby nás vyřadili,“ uvažoval Petržela.



Bouřlivé atmosféry se nebojí. „Určitě je to lepší, než když je tam ticho a slyšíte každé slovo. To k fotbalu patří a na to se určitě taky těšíme. Tam jsou tribuny hodně daleko, aby tam něco doletělo, takže z toho strach nemáme,“ prohlásil bývalý reprezentant.

Plzni kvůli trestu za tři žluté karty v odvetě nepomůže kapitán a stoper Roman Hubník. „Ztráta to určitě je, protože Hubňa to drží vzadu. Je rychlý, důrazný a platí na soupeře tímhle stylem hry. Takže určitě nám v tomhle bude chybět,“ konstatoval Petržela.

Podle něj úřadující čeští mistři musí zapomenout na nedělní ligové vítězství 2:0 nad Slavií, po kterém v tabulce stáhli náskok pražského lídra na tři body. „Jede se líp, ale nevím, jestli nám to k něčemu pomůže. Každý zápas je jiný a musíme si připravit na to, že je to pohárové utkání a Slavii teď momentálně už musíme hodit za hlavu,“ uvedl bývalý hráč Slovácka, Jablonce nebo Augsburgu.