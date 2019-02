Gentleman od přírody. Za dobré výkony pozval Čech fotbalistky Arsenalu na večeři

LONDÝN Brankář Arsenalu Petr Čech opět ukázal svoji třídu a vytříbené společenské vystupování. Jako výraz poděkování za předvedené výkony v tomto ročníku tak pozval celý ženský tým Arsenalu na večeři a následně zaplatil účet za kompletní tým.

Ženský tým Arsenalu momentálně sice okupuje druhé místo anglické Super League, ovšem má oproti vedoucímu Manchesteru City, na který ztrácí pouze dva body dva zápasy k dobru.

Podle jednoho z členů realizačního týmu Arsenalu si Petr Čech celý večer velmi užil a oceňoval úsilí a herní projev, jenž vedl k 50 vstřeleným brankám ve 13 zápasech.

V půlce ledna Čech oznámil, že po této sezoně ukončí fotbalovou kariéru, během které chytal také za Chelsea, Rennes nebo Spartu. Šestatřicetiletému bývalému reprezentantovi v létě vyprší v londýnském klubu smlouva a novou už nepodepíše.

„Přemýšlel jsem dlouho, to rozhodnutí ve mně zrálo. A jsem přesvědčen o tom, že přichází ve správný čas. V létě to bude přesně 20 let od chvíle, kdy jsem podepsal svoji první profesionální smlouvu. A 15 let od mého příchodu do Anglie,“ řekl dnes již legendární golman.

Devítinásobný Fotbalista roku ČR má na kontě řadu týmových i individuálních úspěchů. Vyhrál Ligu mistrů i Evropskou ligu, čtyřikrát anglickou ligu, pětkrát Anglický pohár a třikrát anglický Ligový pohár. Také pomohl k triumfu českého týmu na mistrovství Evropy hráčů do 21 let v roce 2002, se seniorským národním mužstvem získal bronz na Euru 2004.