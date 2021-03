Mussoliniho pravnuk podepsal smlouvu v Laziu. Italové mají obavy z reakce radikální skupiny fanoušků

Řím Osmnáctiletý pravnuk fašistického vůdce Benita Mussoliniho Romano získal profesionální smlouvu ve fotbalovém klubu Lazio Řím.

Syn bývalé europoslankyně Alessandry Mussoliniové, jež je vnučkou italského diktátora, si o kontrakt řekl výkony v mládežnických výběrech. Hráčem Lazia bude nejméně do roku 2024. S podpisem tříleté smlouvy se pochlubil na instagramu.



„V uplynulých dvou letech Romano tvrdě pracoval a jeho talent se projevil. Teď sklízí ovoce,“ řekl o nadějném obránci trenér mládeže v Laziu Mauro Bianchessi.



Romano, jenž po otci používá příjmení Floriani Mussolini, působí v Laziu od sezony 2016/17, kdy ve třinácti letech přišel z konkurenčního římského klubu AS. Na konci ledna oslavil osmnáctiny a od února hraje v Laziu za výběr do 19 let.



„Břemeno příjmení? Nikdy jsem o tom s jeho rodiči nemluvil. Záleží jen na tom, zda si zaslouží hrát, na ničem jiném. Je to skromný chlapec, který si nikdy nestěžoval, ani když dva roky nehrál,“ dodal na jeho adresu Bianchessi.

V Itálii panují obavy, že Mussoliniho jméno v klubu povede k zpětné aktivaci krajně pravicové fanouškovské skupiny Irriducibili. Mezi její nechvalné činy patří například nalepení několika samolepek s Annou Frankovou, židovkou usmrcenou nacisty, v dresu jejich rivala AS Řím a s antisemitskými hesly.

Lazio za to tehdy dostalo pokutu 50 tisíc eur a prezident klubu slíbil, že každý rok vezme 200 fanoušků Lazia na prohlídku bývalého vyhlazovacího tábora v Osvětimi.