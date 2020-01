Na tribuně zažívám pocit bezmoci, bývám nervóznější, než když jsem hrál. Konce ale nelituji, říká Čech

Praha V současné době ho trenérská pozice neláká, pro případ zadních vrátek si však licenci dělá. Petr Čech Fotbalové rukavice po konci kariéry oblékl pouze dvakrát, nyní se věnuje kvůli udržování kondice spíše hokeji. „Udržuje mě v takové té přirozené soutěživosti, tu v sobě člověk nezapře. Chybělo mi, že nejsem součástí týmu. Navíc za Guildford můžu hrát i zápasy, všech pět jsme zatím vyhráli, osobně se mi velmi daří. Nastupuji ale za rezervu ve třetí lize, takže bych to nepřeceňoval,", směje se bývalý gólman Blšan, Sparty, Rennes, Chelsea a Arsenalu.

Jak jste se sžil s novou rolí po konci kariéry?

Záleží to hodně na momentálním rozložení. Některé dny mi fotbal nechybí vůbec, někdy mi zase při sezení na tribuně chybí být na hřišti. Rozhodnutí ukončit kariéru ale nelituji, věděl jsem, proč to dělám. Mělo to tak být.

Naplňuje vás nová pozice poradce sportovního a technického úseku?

Naučil jsem se vidět fotbal z jiné strany. Začínám zjišťovat, jak to funguje z druhé strany. Člověk pochopí, jak funguje klub a jeho struktura. Navíc Chelsea je jeden z největších klubů světa. Je mi ctí se učit od lidí, kteří v klubu pracují.

Co prožíváte během zápasu?

Bývám nervózní víc, než když jsem hrál. Ten pocit bezmoci, nemůžu nijak zvrátit průběh zápasu. Při zápase jsem byl zvyklý se aktivně podílet na průběhu. Nyní jenom sedím na tribuně a doufám, že to hráči zvládnou, na to si stále musím zvyknout. Postupně si ale zvykám.

Jak často si ještě stoupnete do fotbalové branky?

Upřímně jsem byl od konce kariéry dvakrát. V poslední době udržuju kondici spíš hokejem. Udržuje mě v takové té přirozené soutěživosti, tu v sobě člověk nezapře. Chybělo mi, že nejsem součástí týmu. Navíc za Guildford můžu hrát i zápasy, všech pět jsme zatím vyhráli, osobně se mi velmi daří. Nastupuji ale za rezervu ve třetí lize, takže bych to nepřeceňoval (smích).

Petr Čech kyne fanouškům po výhře jeho Guildfordu

































A co spolupráce s trenérem Lampardem?

Teď je zrovna přestupové období, takže je práce víc, ale chodí v takových vlnách. Musíme společně s Frankem hledat hráče, které on chce, a pak je přesvědčit, aby šli k nám. Je to zajímavé.

Do budoucna vás neláká být trenérem?

V tuto chvíli jsem spokojený a chci odvést maximum na své dosavadní pozici. Uvidím za pár let, kam mě osud zavane. Trenérskou licenci ale studuji pro případ, že bych dospěl k tomu, že chci dělat něco jiného. Chci mít zadní vrátka.

Jste spokojený s dosavadním umístěním Chelsea?

Cíl vedení byl zakončit sezonu na příčkách, které zaručují Ligu mistrů, což momentálně splňujeme. Okolo nás je ale situace velmi vyrovnaná, každý bod může hrát roli.

Jen Liverpool dominuje Premier League..

Vždycky dokážou najít způspob. jak vyhrát. Jejich forma a konzistentnost výsledků je neuvěřitelná. Několikrát mohli zápas prohrát, ale vždycky ho dokázali dovést do vítězného konce.