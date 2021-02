‚Doktorovi jsem řekl, že jsem se narodil v roce 1001.‘ Mladý talent po dvou mozkových příhodách ukončil kariéru

Londýn Pro devatenáctiletého obránce anglického Peterborough to byl velmi těžký ale zároveň logický moment. Bobby Copping se po prodělání dvou lehkých mozkových příhod ukončit svojí fotbalovou kariéru, bývalý fotbalový talent podpořil útočník Tottenhamu Harry Kane či obránce Chelsea Reece James.

Peterborough před rokem těsně přišlo o play off a následnou šanci na postup z anglické League One a snažilo se do svého kádru zapracovat nové perspektivní hráče. Jedním z nich byl devatenáctiletý Bobby Copping, kterého si na zkoušku povolal trenér Bobby Ferguson.

Jeden špatný pohyb ale vše změnil.

Už když spadl devatenáctiletý Bobby Copping po běžném hlavičkovém souboji na tréninku během loňského července na zem, věděl, že je zle. „Jakmile jsem trefil hlavou míč a spadl na zem, věděl jsem, že je něco špatně. Skoro jsem neviděl, byl jsem téměř slepý,“ popsal lehkou mozkovou příhodu bývalý talent anglického Peterborough.

Pro mladého Bobbyho a jeho rodinou tím dnem začala bolestivá sedmiměsíční cesta, kterou se vytáhlý obránce rozhodl ukončit během čtvrtečního odpoledne. Kvůli přetrvávajícím problémům s mozkem musel Copping ukončit kariéru.

„Slovy nejde popsat, jak se teď cítím. Je to jako kdyby mi někdo bodl kudlu do zad,“ řekl ke konci kariéry rodák z Essexu.

Následky jeho pádu během tréninku a následné lehké mozkové příhody se při převozu do nemocnice zhoršovaly, po vyšetření mozku strávil Copping v nemocnici čtyři dny. Tam na něj dohlížel tým elitních neurologů, kteří ale situaci stabilizovali a vyhodnotili tak, že není žádné riziko krvácení do mozku. Stav devatenáctiletého Angličana se podle nich zlepšil a Copping tak byl puštěn do domácího léčení.

Postupně nasvědčovalo tomu, že se devatenáctiletý Bobby ve spolupráci s fyzioterapeutem Peterborough a doktory vrátí po rekonvalescenci na hřiště a celá situace byla jen jednorázovým neštěstím.



„Před svým návratem jsem nabral skvělou kondici, cítil jsem se dobře. Pak jsem se ale jednou rozcvičoval se spoluhráči, trefil míč hlavou a stalo se přesně to samé, co minule. Ztratil jsem zrak a třeštěla mi hlava, i hned mi byla zavolána sanitka a znovu mě převezli do nemocnice,“ vzpomíná Copping na osudný moment a další příhodu.

Po řadě rozhovorů s elitními neurology a různých experimentech tak musel Bobby Copping udělat jediný rozumný krok - ukončit fotbalovou kariéru tak, aby se mu lehká mozková příhoda neopakovala. Diagnostikována mu byla posttraumatická stresová porucha (postižený opakovaně prožívá událost v myšlenkách, snech a fantaziích a vyhýbá se místům a situacím, ve kterých k události došlo).

„V současné chvíli se snažím pamatovat si běžné věci. Vzpomínám si, jak mi jeden z doktorů řekl, že jsem mu na otázku, kdy mám narozeniny sdělil, že jsem se narodil v roce 1001. Hlavou jsem byl úplně mimo,“ popisuje mladý Brit své rozpoložení.

19-year-old @theposhofficial player Bobby Copping has been forced to retire from football with a head injury.



A touch of pure class from @HKane who has sent him a signed shirt. pic.twitter.com/YtOPmD5J69 — The Sportsman (@TheSportsman) February 19, 2021

Druhý den po oznámení po konci kariéry Coppingovi poslal podepsaný dres útočník anglické reprezentace Harry Kane, po telefonu s ním mluvila i hvězda Chelsea Reece James.



„Za reakce Harryho a Reece jsem moc vděčný. Celý můj život byl fotbal, miloval jsem každou minutu s míčem a nikdy jsem nechtěl nic jiného dělat. I přestože mi okolnosti nedovolily v kariéře pokračovat, vidím ve svém fotbalovém životě spoustu pozitiv.“

Copping chce svým příběhem inspirovat ostatní mladé hráče a předejít případným zdravotním komplikacím.