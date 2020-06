Po probuzení z kómatu mluvil francouzsky. Hráči akademie Manchesteru změnila havárie život

Londýn Když se Rory Curtis probral z umělého spánku, neměl tušení, kde se nachází. Nemohl si vzpomenout na svoji minulost nadějného útočníka, který hájil v mládežnické akademii barvy Manchesteru United, navíc začal mluvit plynule francouzsky.

Rorymu Curtisovi bylo 22 let, když po automobilové nehodě v roce 2012 zůstal šest dnů v kómatu. Hasičům trvalo 40 minut, než bývalého britského fotbalistu vytáhli z trosek.

Kvůli těžkým zraněním mozku byl Curtis letecky převezen do nemocnice v Birminghamu, jeho rodině bylo řečeno, že je nepravděpodobné, aby znovu chodil a správně mluvil. Po probuzení z umělého spánku začal v současnosti osmadvacetiletý Angličan mluvit plynule francouzsky, navíc si myslel, že je mu dvanáct let.

Curtisův otec se tak dal do výzkumu rodinných předků.

„Naši předci byli okolo roku 1800 v Normandii, podle konspiračních teorií si mozek může udržet vzdělání předchozích generací,“ řekl Rory Curtis BBC.

Rory Curtis.

Bývalý fotbalista akademie Manchesteru United sice francouzštinu na střední škole studoval, postupně ale zapomněl i její základy, protože se jazyku později nevěnoval. Svoji nečekanou schopnost navíc během zotavení rychle ztratil.



Po probuzení z kómatu byl také nejprve přesvědčen, že mu je 12 let. Své matky se zeptal i na rodinného psa, ta mu musela odpovědět, že už je to několik let, co zahynul.

„V jednu chvíli jsem ani nedokázal spočítat dva plus dva. Koukal jsem na sebe do zrcadla a netušil, na koho se dívám,“ vzpomíná Curtis.

Z nemocnice byl propuštěn po třech měsících na invalidním vozíku s tak zdecimovanou pamětí, že si musel každý svůj pohyb zapsat do deníku po 15 minutových intervalech, aby si vůbec připomněl, že už se osprchoval či naobědval. Přestože byl od začátku varován, že je jeho návrat k úplné mobilitě a mozkové funkci nepravděpodobný, Curtis se během jednoho roku zcela uzdravil.

A navíc, začal zase hrát fotbal za poloprofesionální Stourport.

Ačkoliv bylo pozoruhodné už jenom to, že se Curtisovi podařilo vrátit k fotbalu, on na sebe měl stále vysoké nároky a těžko se smiřoval s tím, že jeho zrychlení, dotek s míčem a celková kondice byly poloviční. A tak se rozhodl svoji fotbalovou kariéru ukončit.

„Byl jsem vždycky perfekcionista. Špatný první dotek a veškeré základní fotbalové návyky byly poloviční, snížilo to mojí důvěru a zároveň mi to usnadnilo rozhodnutí skončit,“ vysvětlil.

V současnosti provozuje Rory Curtis svůj vlastní kadeřnický salon.