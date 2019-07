Stanciu ukázal, proč jsme ho přivedli. Na druhou stranu pokazil dost přihrávek, říká Trpišovský

Teplice Slávistický trenér Jindřich Trpišovský poprvé vypustil na ligový trávník v sešívaném trikotu Nicolaeho Stancia a letní přestupový hit hned skóroval. Ostře sledovaný Rumun v neděli pomohl jako střídající hráč k demolici fotbalistů Teplic 5:1. „Může to být pro nás výborná spojka mezi hrotem a zbytkem týmu,“ pochvaluje si Trpišovský.

„I když je jeho tréninkové manko velké, chtěli jsme, aby s týmem byl na hotelu a na přípravách. A pokud možno ho dostat na hřiště. Každá minuta je plus pro nás i pro něj. Měli jsme dvě varianty, kdy půjde na hřiště, jedna nastala,“ pokračoval Trpišovský.

Jste s jeho výkonem spokojený?

Ukázal, proč jsme ho přiváděli. Ať už tím, jak vyřešil gólovou příležitost, nebo tu jeho kvalitu v meziprostoru mezi obranou a zálohou soupeře. Klidem na míči. Anebo tím, jak uvolnil Júsufa do šance. To jsou věci, které nám loni někdy chyběly. Na druhou stranu pokazil spoustu přihrávek, které jindy nekazí. Samozřejmě ještě není s hráči úplně sladěný, je tu čtrnáct dní. Celkově dobrý debut, vítězný zápas, jeho první střela byla gól, naznačil možnosti. Čeká ho však ještě obrovský kus práce a nás taky, abychom ho do týmu začlenili.

Střídal Hušbauera, budou se oni prát o pozici?

Střídaní bylo domluvené, Pepa měl určité zdravotní problémy, se kterými do zápasu šel. Už o poločase jsme se domlouvali, že po hodině půjde dolů, aby se mu to nezhoršilo. Budeme ho v sezoně potřebovat. Ale nejsou konkurenti, Pepa většinu loňské sezony odehrál na pozici číslo osm, Nico je klasická desítka, na ten post jsme ho dělali.

Jak ho budete začleňovat dál?

Těžko odhadovat, trénuje víc než ostatní. Je v jiném režimu, je tři týdny ve skluzu. Bude záležet podle stavu utkání, typologie. Je super, že máme týdenní cykly mezi zápasy, můžeme ho víc zatížit. Dneska dostal prostoru víc, protože soupeř měl o jednoho hráče méně a zápas se nějak vyvíjel. V situacích s míčem ukázal, co my hodně potřebujeme. Tedy aby zúročil práci krajních hráčů a útočníků.



Máte po odchodu stoperské dvojice Ngadeu – Deli problém, nebo cítíte, že ne?

Nastoupili Kúdela a Hovorka, a kdyby si dneska někdo udělal podrobnou analýzu, tak kromě jedné situace ve druhé půli to byl top výkon od obou. Tuším, že Hovorka neprohrál ani jeden vzdušný souboj. Ukázal přednosti, které má. Na tohle místo máme i Frydrycha, kterého jsme před letní přípravou chystali na přechod zpátky na stopera. Pak jsou tu Král, i když s ním víc počítáme do středu hřiště, kde může ukázat svou živelnost. A Coufal, který stopera hrál i v Evropské lize. Kvalitativně i personálně máme tyto posty obsazené.



Takže nesháníte posilu?

O nikom v tuhle chvíli neuvažujeme. Když někdo přijde, bude mu trvat dlouho, než si zvykne na přechod a na náš atypický způsob hry. Potřebujeme fotbalisty, kteří to hráli a znají to. Rozhlížíme se spíš do zahraničí a do budoucna po hráči, kterého bychom si připravili. Přivést hráče z Evropy v kvalitě Deliho a Ngadea je nereálné v číslech české ligy. Nějaká jména máme, něco už padlo, protože nejsme schopni se domluvit. Ale my jsme spokojení s hráči, co máme, i s nimi to zvládneme. Ukázali, že to není naše Achillova pata.

Chyběli Tecl, Škoda a Masopust. Co jim je?

Masopust snad od pondělí začne trénovat s týmem, měl drobnější zranění. Čekáme, až mu spadne otok, rezonance a sono byly v pořádku. Šlo o pohmoždění. Tecl a Škoda jsou absolutně v pořádku, oba trénují, z typologických důvodů nebyli v nominaci. Škoda navíc i proto, že je po dlouhodobých antibiotikách a má program podobný jako Nico. Volili jsme u něj, aby přes víkend pořádně trénoval.

Jak hodnotíte vstup do ligy?

Měli jsme ke startu respekt. Začínat ve Zlíně a v Teplicích, pak doma Olomouc, potom znovu ven. A ještě nemáme k dispozici hřiště, kde byly koncerty. Reprezentanti se připojili pozdě, byla krátká příprava. Troufnu si říct, že postupem času jsou naše výkony kvalitnější. Od začátku přípravy jsme každý týden dál. Běžecky i herně to bylo v Teplicích lepší než ve Zlíně. Šest bodů je skvělých.