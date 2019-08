Nečekaná ztráta pro Slavii. Alex Král míří den po postupu do Ligy mistrů do Spartaku Moskva

Praha Když byl definitivně konec, v euforii se sklouzl po trávníku po kolenou. Fotbalový reprezentant Alex Král ve středu v odvetě play off Ligy mistrů proti Kluži (1:0) odehrál za Slavii poslední zápas, po postupu do Champions League přestupuje do Spartaku Moskva.

Děkuju manželce, že mi poradila jít do Slavie v době její největší krize, usmál se nečekaný střelec Bořil Zatím Slavia s napětím čekala na los skupinové fáze Ligy mistrů, Král ve čtvrtek odpoledne vyjednával o smlouvě ve Spartaku Moskva. „V tuto chvíli k tomu nemám žádný oficiální komentář,“ zdůraznil slávistický mluvčí Michal Býček. Ve Slavii vyrostl, ligu za ni hrál jen pár měsíců na jaře. A odchází pryč. Spartak Moskva nabídl v přepočtu 300 milionů korun. Přestup by mohl být potvrzen v nejbližších hodinách. Odchod do Ruska se může v případě mladého reprezentanta jevit jako nečekaný.

Přijde o Champions League, k tomu Rusko... Ale je tu mimořádná nabídka pro klub i pro Krále. Těžko ji šlo odmítnout. Zájem ruského klubu byl dlouhodobý. Že o jedenadvacetiletého záložníka stál hodně, svědčí nabízené odstupné. Jde o jednu z nejvyšších částek, za kterou odchází hráč z české ligy do zahraničí. Víc stál jen Tomáš Rosický, když v roce 2001 přestupoval ze Sparty do Dortmundu za půl miliardy korun. Před pár týdny Slavia prodej Krále odmítla, ale když Spartak zvedl cenu na 12 milionů eur, tak to už ji přesvědčilo. Králův odchod může znamenat, že z hostování v Liberci si Slavia stáhne čerstvou akvizici Oscara Dorleye. Král je středový hráč, defenzivní univerzál, umí dobře oběma nohama, solidní hlavičkář, poměrně konstruktivní, technicky zdatně vybavený s velmi dobrou fyzickou kondicí. Na svůj mladý věk je i hodně vyspělý. Na hřišti nepřehlédnutelný i díky husté hřívě na hlavě.

Spartak Moskva je jeden z velkých ruských klubů, v posledním ročníku skončil až na pátém místě. Ve čtvrtek večer ho čeká odveta play off Evropské ligy proti Braze, první duel prohrál v Portugalsku 0:1. Královým spoluhráčem bude například Andre Schürrle, německý mistr světa z roku 2014 tam hostuje z Dortmundu. Král prošel slávistickou mládeží, v osmnácti podepsal profesionální smlouvu v Teplicích a z Prahy odešel. V létě 2018 byl blízko přestupu do Bordeaux, ale transfer zhatila výměna trenéra. V lednu se do Slavie vrátil, v nabitém kádru se probojoval do základní sestavy a zároveň zaujal reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého. Ač věkem patří do jedenadvacítky, i pro zářijová kvalifikační utkání v Kosovu a Černé Hoře je v kádru áčka. Slavii v letním přestupovém období opouští pátý hráč základní sestavy z minulé mimořádně podařené sezony. Stopeři Michael Ngadeu (Gent) a Simon Deli (Bruggy) odešli poté, co jejich nové kluby aktivovaly výstupní klauzuli a hráči pryč jít chtěli. Slovenský reprezentant Miroslav Stoch z osobních důvodů zamířil do PAOK Soluň a odchovanec Jaromír Zmrhal do Brescie. Slavia ho pustila za odměnu po dlouholetých službách pro klub.