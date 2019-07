Nehráli jsme tak, jak jsme si řekli, litoval po ostudné prohře se Slováckem Štětina

PRAHA Nebylo ho takřka slyšet, když sparťanský fotbalista Lukáš Štetina povídal o prvním vystoupení mužstva v novém ligovém ročníku. „Těžko se mi mluví.“ Jeho skleslý projev přehlušil oslavný ryk z kabiny protivníků ze Slovácka, kteří v neděli večer v Praze senzačně vyhráli 2:0.

Sparta se zápasem protrápila, Slovácko na Letné vyhrálo až příliš snadno.

„V prvním kole se na Spartě jede dobře. Všichni jsou nerozehraní, na Spartu byl velký tlak a my jsme toho dobře využili,“ líčil záložník Jan Kalabiška, střelec první branky.

Dal ji po sparťanské ztrátě míče ve středu pole a rychlém výpadu do otevřené obrany. „Druhou jsme dostali úplně ze stejné situace,“ láteřil sparťanský stoper Štetina.

„Nehráli jsme tak, jak jsme si řekli a jak jsme se připravovali. Nejde dělat takové chyby na vlastní polovině. A když už se to stane, musíme brejk zastavit.“

Ze strany Sparty bylo všechno špatně. „Když jsme dostali gól, všichni jsme měli hlavy dole. Musíme se v takové chvíli podpořit,“ poznamenal Štetina.

To udivilo. Co nepřekvapilo, to byla nevýrazná ofenzivní hra celého mužstva. „V přípravě jsme dali jeden gól, který nám soupeř ještě daroval,“ připomněl Štetina. „Šance jsme proti Slovácku měli, ale chce to víc klidu,“ tvrdil.



Slovácko neprožilo v zápase žádnou kritickou situaci, snad jen střela Sáčka v 70. minutě do tyče mu cestu za třemi body mohla zkomplikovat.

„Sparťani nehráli dobře, nedařilo se jim kombinačně. Pak už jen nakopávali balony na Tetteha s Kozákem,“ podotkl Kalabiška.