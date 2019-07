Bývalý kapitán Sparty Novotný: Zranění Dočkala je ztráta. Tým ho nemá jak nahradit

PRAHA S novými změnami na Letné je bývalý kapitán Sparty Jiří Novotný relativně spokojený, s přínosem Guélora Kangy pro klub a zavedením nových pravidel v lize už nikoliv. „Kanga je samozřejmě kvalitní hráč. Co se ale týče mentálních vlastností, do Sparty mi nesedí. Když navíc hrál dva zápasy po boku Dočkala, tak si navzájem de facto překáželi,“ tvrdí v rozhovoru pro Lidovky.cz držitel rekordních čtrnácti ligových titulů.

Lidovky.cz: Jak hodnotíte příchod trenéra Václava Jílka do Sparty. Je to krok dopředu?

Myslím, že to ukáže teprve čas. Já jsem s jeho jmenováním spokojený, je to mladý a progresivní trenér s chutí hrát útočný fotbal.

Lidovky.cz: A jak vidíte nové hráče? Změnila Sparta svoji přestupovou politiku?

Myslím, že přestupy se celkem povedly, zvláště posily z Jablonce Trávník s Lischkou na mě zatím působí dobře. Sparta zjistila, že pokud je v týmu moc cizinců, tak to nedělá v kabině dobrotu, což nakonec ukazovaly i výsledky posledních dvou let. Pevně věřím, že se Sparta vydává dobrým směrem.

Lidovky.cz: Vedení Sparty v čele s Tomášem Rosickým vyhlásilo boj proti dělobuchům a pokřiku „Jude Slavie“. Má šanci změnit náturu sparťanských ultras?

Osobně bych byl moc rád, kdyby se to povedlo změnit. Záleží však primárně na výsledcích a předvedené hře. Na Letné se totiž neúspěchy neodpouští.

Lidovky.cz: Bořek Dočkal se podrobil druhé operaci achillovky a na podzim do hry nezasáhne. Může to narušit kreativitu ve středu zálohy?

Určitě to bude mít Sparta na podzim bez něj složitější. Bořek je totiž jedním z mála hráčů v Česku, který dokáže dát perfektní finální přihrávku. Celkově má neuvěřitelnou herní inteligenci, pro tým to bude ztráta.

Lidovky.cz: Myslíte, že ho dokáže nahradit trojlístek Kanga, Trávník a Hašek?

Nahradit ho podle mě nedokážou. Chce to však, aby každý z těchto tří hráčů plnil jednu z mnoha rolí, kterou zastával. Co si budeme povídat, Dočkal je pouze jeden. Když si ale každý z nich přenese jednotlivé úkoly, tak se ta díra ve středu určitým způsobem zacelit dá.

Lidovky.cz: O Kangovi prohlásil trenér Jílek, že s ním měl před sezonou několik pohovorů na téma disciplíny. Jak vnímáte vy přínos gabonského záložníka?

Kanga je samozřejmě kvalitní hráč. Co se ale týče mentálních vlastností, do Sparty mi nesedí. Když navíc hrál dva zápasy po boku Dočkala, tak si de facto navzájem překáželi.

Lidovky.cz: Fotbalová liga dozná pár novinek ohledně pravidel, například zákaz útočících hráčů ve zdi či žlutá/červená karta pro trenéry. Váš pohled na tyto změny?

Já myslím, že se z fotbalu začíná dělat komedie. Nová pravidla ho nevylepší. Hledají se zde nové trendy, které ale nejsou vůbec přínosné.

Lidovky.cz: Kdo je podle vás favoritem na zisk titulu?

Podle mého názoru Slavia, která má delší dobu ustálený celek. Odchod Simona Deliho sice trochu zadní řady oslabí, na druhou stranu ale přišel David Hovorka, který je velmi kvalitním obráncem. Pokud neodejde Ngadeu, tak u Hovorky ještě více vyniknou jeho fotbalové dovednosti s míčem. Důležitým krokem bylo také udržení Tomáše Součka, jenž je jedním z nejlepších českých hráčů v současnosti. Je ideálním propojením mezi obranou a útokem. Slavii také hrají do karet čerstvé zkušenosti z evropských soutěží, kde nám udělala dobré renomé. Po posledních změnách na Letné ale doufám, že se Sparta zase zapojí do přímého boje o titul.