Čermák řídil plzeňský obrat třemi asistencemi. To jsem tu snad ani dohromady neudělal, smál se

PLZEŇ Plzeňský fotbalista Aleš Čermák v prvním kole nové ligové sezony pomohl třemi asistencemi k domácí výhře 3:1 nad Olomoucí a podle trenéra Pavla Vrby odehrál nejlepší zápas ve Viktorii. Čtyřiadvacetiletý záložník však se svým výkonem nebyl úplně spokojený a vyčítal si neproměněné šance v prvním poločase.

„Myslím, že Aleš Čermák tady odehrál nejlepší utkání, co přišel. Takže jak říká (záložník Joel) Kayamba - klobouk dolů,“ uvedl Vrba na tiskové konferenci.

„Těžko říct, spíš mě mrzí, že jsem dneska nedal branku, protože jsem na to příležitosti měl. Ale jsem rád za tři asistence. To jsem tady snad ani dohromady neudělal, takže jsem rád, že se mi povedlo aspoň tohle,“ doplnil Čermák, který do Plzně přišel před dvěma lety ze Sparty.

Obě velké šance zahodil v úvodní půlhodině, kdy v dobrých pozicích netrefil branku. Olomoučtí se pak ve 34. minutě dostali do vedení po penaltě Jakuba Plška. Ještě před pauzou však Čermák nacentroval na Kayambu a ten prvním ligovým gólem za Viktorii vyrovnal.

„Na začátku jsme měli šance, které jsme měli proměnit. Já osobně měl dvě a potom jsme bohužel inkasovali z penalty. Naštěstí se nám podařilo do poločasu srovnat a to nás nakoplo,“ konstatoval odchovanec Sparty.



Po změně stran připravil branky pro Jana Kopice a střídajícího Jana Kovaříka, jenž v nastavení pečetil triumf úřadujících vicemistrů. „Druhý poločas jsme měli utkání pod kontrolou až snad do 90. minuty, kdy tam přiletěl hezký centr od Pilky (Václava Pilaře) a to smrdělo tím, že Olomouc mohla srovnat,“ podotkl Čermák. „Byli jsme natěšení na první kolo a jsme rádi, že jsme ho zvládli vítězně,“ dodal.

Přes výborný výkon je mu jasné, že v Plzni se i na jeho pozici tlačí další hráči. „Konkurence je veliká, na druhou stranu zase zdravá. Myslím, že je nás tady 24, 25 vyrovnaných hráčů. Příležitost příští víkend může dostat zase někdo jiný. Můžou přijít zranění, může se stát cokoliv. Konkurence je zdravá a jsem rád, že je nás tady tolik,“ prohlásil bývalý kapitán reprezentační jednadvacítky.