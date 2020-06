Nejdřív koronavirus, pak vězení. Hvězda Chelsea očištěna, Hudson-Odoi prý sexuální násilník není

Londýn Má za sebou těžké období. Útočník Chelsea Callum Hudson-Odoi byl jedním z fotbalistů, kteří se nakazili koronavirem a strávil několik dní v horečkách. A o několik týdnů později ho čekaly ještě větší trable.

Známost, kterou si pozval k sobě domů, na něj totiž zavolala policii. Tvrdila, že ji devatenáctiletý fotbalista znásilnil.



Hudson-Odoi skončil v poutech a musel zaplatit tučnou kauci, aby nemusel strávit následující týdny ve vazbě.

„V časech, kdy se dějí na světě větší věci, jste si možná všimli vážných obvinění vznesených proti mně. Zůstal jsem v klidu, plně spolupracoval s policií a věděl jsem, že mé jméno bude jednoho dne očištěno,“ napsal nyní na svůj twitterový účet, čímž prolomil měsíc mlčení.

Porušil karanténu a měl znásilnit mladou dívku

Vše se mělo odehrát v polovině května. Na internetu se tehdy seznámil s nejmenovanou modelkou. Vyměnili si spolu několik lechtivých zpráv, načež jí prý zaplatil taxi a pozval k sobě domů.

O pár hodin později si ale zavolala záchrannou službu, protože se jí udělalo špatně. Když ale záchranáři dorazili, řekla, že byla znásilněna.

Hudson-Odoi byl na místě zatčen a policie začala vyšetřování. To je nyní u konce. „Po důkladném vyšetřování nyní policie potvrdila, že proti mně už nepovede žádné další kroky,“ vzkázal s radostí mladý Angličan.

Kromě závažného obvinění se také musel vyzpovídat z porušení nařízené karantény, pár týdnů předtím byl totiž pozitivně testován na koronavirus a podle nařízení měl zakázáno se s kýmkoliv vídat. Krušné časy se ale zdají být pro mladého reprezentanta zažehnány, nyní se může plně soustředit pouze na svou kariéru, která byla ještě v zimě velmi nadějná.

„Naučil jsem se, že být fotbalistou a hrát v jednom z nejlepších klubů na světě s sebou přináší i velkou zodpovědnost. Do budoucna se pokusím využít své role hráče Chelsea k tomu, abych byl tím nejlepším vzorem, jakým být mohu,“ slíbil.

Prozradil také, že i v dobách, kdy se na něj všichni dívali skrz prsty, měl ve svých blízkých oporu. „Rád bych využil této platformy, abych poděkoval všem, kdo při mně stáli a podporovali mě v tomto těžkém období,“ vzkázal na Twitteru.

Devatenáctiletý Hudson-Odoi je považován ze jednoho z nejtalentovanějších útočníků současného fotbalového světa. V letošní přerušené sezoně odehrál za Chelsea sedmnáct zápasů, vstřelil jeden gól a čtyři připravil.

Vloni se dokonce dostal i do reprezentačního výběru Anglie, debutoval v kvalifikaci na ME ve Wembley proti Česku. Při výhře 5:0 mu bylo 18 let a 135 dní, díky čemuž se stal historicky nejmladším reprezentantem Albionu.