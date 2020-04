‚Nenastoupíme. Je mi jedno, jestli sestoupíme.‘ Šéf Brescie nesouhlasí s pokračováním Serie A

Řím Předseda fotbalového klubu z Brescie Massimo Cellino je proti dohrání sezony italské ligy, která byla kvůli pandemii koronaviru přerušena. Dokonce prohlásil, že pokud bude Serie A pokračovat, jeho tým ke zbývajícím zápasům nenastoupí.

V Itálii, která je s více než 110 tisíci nakaženými a 13 tisíci mrtvými nejvíce zasaženou zemí v Evropě, se fotbal nehraje od 9. března. Vláda nedávno oznámila, že zavedená omezení se budou uvolňovat až po doporučení odborníků a budou v platnosti minimálně do poloviny dubna.



Vedení Serie A přesto doufá, že i díky uvolnění června a července po přesunutí Eura na příští rok se podaří soutěž dokončit. Podle Cellina však snaha dohrávat sezonu nemá smysl. „Hrálo by se bez diváků a navíc bychom riskovali zdraví hráčů. Je to šílený nápad,“ řekl v rozhovoru pro deník Gazzetta dello Sport šéf posledního týmu tabulky.

„Jestli nás přinutí hrát, tak klidně k zápasům tým nepostavím a prohraju kontumačně 0:3. Čistě z respektu k lidem z Brescie a jejich nejbližším, kteří už nejsou mezi námi,“ uvedl třiašedesátiletý Cellino, jenž se kvůli svým názorům stal terčem kritiků, kteří za jeho postojem vidí pouze snahu udržet Brescii díky anulování sezony v lize.

„Je mi jedno, jestli sestoupíme. Do teď jsme si to zasloužili a samozřejmě na tom nesu i já svůj podíl viny,“ prohlásil. „Sezona musí skončit 30. června, kdy mají kluby účetní uzávěrku a také končí hráčské smlouvy. Kdybychom ji prodloužili, musíme změnit smlouvy, přestupní trh, dohody s bankami, začátek nového ročníku. A kvůli čemu?“ dodal.

„Je to arogantní a nezodpovědný nápad. Myslí jen na zisk a poháry. Jestli má Serie A pokračovat, musí skončit do 30. června. A budeme hrát ob den? Nebo má UEFA moc prodloužit dny, aby jeden měl 72 hodin? Jestli chce být UEFA užitečná, tak ať do Brescie pošle respirátory a kyslíkové láhve,“ prohlásil Cellino.