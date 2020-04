Po odkladu olympiády se posunou i Světové hry, v Alabamě se uskuteční až v roce 2022

Alabama Po odložení olympijských her o rok postihl stejný osud i Světové hry v neolympijských sportech a disciplínách. V létě 2021 je měl uspořádat americký Birmingham, nyní se ve státě Alabama uskuteční až v roce 2022. Rozhodla o tom Mezinárodní asociace světových her (IWGA), soutěžit se bude od 7. do 17. července 2022.

Temná strana odložených olympijských her: Spoustě federacím hrozí kritické finanční problémy „Trvání na původním termínu v červenci 2021 by znamenalo vyloučení účasti řady sportovců i funkcionářů zapojených do olympijských her a vedlo by to potenciálně k poklesu zájmu diváků a médií,“ uvedla IWGA v prohlášení.

Světové hry se konají stejně jako olympiáda jednou za čtyři roky. Naposledy je v roce 2017 hostila Vratislav a česká výprava v Polsku získala sedm medailí včetně zlatých kickboxerky Sandry Maškové a vodního lyžaře Adama Sedlmajera. V roce 2022 se tato multisportovní akce nicméně dostane téměř do termínové kolize s Hrami Commonwealthu, které bude hostit pro změnu britský Birmingham a začnou deset dní po skončení Světových her 27. července. Olympijské hry v Tokiu měly začít letos 24. července, kvůli pandemii nového typu koronaviru byly v minulém týdnu přeloženy o rok se slavnostním zahájením naplánovaným na 23. července 2021.