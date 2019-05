Neuvěřitelné. Arsenal zuří kvůli Arménově absenci v ázerbajdžánském finále

Baku / Praha Finále Evropské ligy budí velké vášně. Zvláštní je už to, že se utkání mezi Arsenalem a Chelsea bude konat v ázerbajdžánském Baku, kam si cestu najde jen velmi omezený počet fanoušků. Ale to, že se kvůli sporu o Náhorní Karabach bojí na finále přijet arménský fotbalista Henrik Mchitarjan, dává závěrečnému zápasu hodně negativní nádech.

Arsenal, za který Armén Mchitarjan hraje, si stěžuje na postup Unie evropských fotbalových federací (UEFA). Jeho bezpečnost by byla podle tvrzení anglického klubu na území Ázerbajdžánu ohrožena.

A to přestože místní vláda dala fotbalistovi záruky, že se mu nic nestane.

Zkušený záložník se rozhodl raději neriskovat a na finále, byť v Evropské lize nastupuje v základní sestavě, raději nejet. A to po poradě se svou rodinou a klubem.

„Postrádám slova pro to, jak se cítím. My jako organizace to vnímáme jako bezprecedentní,“ řekl jeden z šéfů Arsenalu, Vinaj Venkatesham.



„V současné době nevidíme už žádnou možnost, aby k zápasu odcestoval. I přestože v životě nemáte moc příležitostí k tomu, abyste nastoupili ve finálovém zápase prestižní soutěže, Mikimu tohle právo bylo z nejrůznějších důvodů odepřeno a je to extrémně špatné,“ myslí si Venkatesham.



Mchitarjan se k celé věci vyjádřil na sociálních sítích: „Je to jeden z těch zápasů, které v kariéře nemáte možnost hrát každý týden. A musím přiznat, že mě ta zmařená příležitost opravdu bolí.“

Podobného názoru je i trenér Emery. „Jsou to opravdu špatné zprávy, ale zkrátka se s tím nedá nic dělat. Je to velmi, velmi osobní rozhodnutí a měli bychom ho respektovat. Nerozumím politickým problémům, ale jeho rozhodnutí akceptuji,“ poznamenal španělský kouč.

„S Henrikem jsem mluvil. Sám pocházím z Baskicka, kde jsme také měli velké politické trable, které skončily před pár lety. Je to jeho rozhodnutí a já ho opravdu o opaku přesvědčovat nebudu,“ odmítl Emery ovlivňování třicetiletého fotbalisty.

UEFA trvá na tom, že pro Mchitarjanovu bezpečnost měla připravený „komplexní bezpečnostní plán“, zatímco Ázerbajdžánská fotbalová asociace (AFFA) označila Mchitarjanovo rozhodnutí za „bezdůvodné“ a uvedla, že hostitelská země poskytla všechny nezbytné záruky k tomu, aby zajistila fotbalistovu bezpečnost.



„Není žádný důvod, který by zpochybňoval ázerbajdžánské slovo. Během posledního desetiletí se řada arménských atletů účastnila akcí na našem území. A nebyly žádné problémy. Nicméně věříme, že toto rozhodnutí nebude mít vliv na kvalitu a atraktivitu tohoto velkého zápasu a na oba týmy se už těšíme,“ stojí v prohlášení AFFA.

Kromě Mchitarjana bude Arsenalu v duelu s Chelsea chybět i zraněný Aaron Ramsey, který po sezoně odchází do Juventusu. Absence těchto dvou středopolařů nahrávají tomu, že se do sestavy vrátí Mesut Özil.

Finále Evropské ligy se uskuteční příští středu od 21:00.