Trenéři mohou nominovat na fotbalové Euro až 26 hráčů, rozhodla UEFA

„Navýšení (počtu hráčů na soupisce) není pro zúčastněné národní asociace závazné,“ uvedla UEFA v tiskovém vyjádření.

Podle dosavadních předpisů mohli trenéři na ME zařadit do nominace 20 hráčů do pole a tři brankáře. Na posledním kontinentálním šampionátu v roce 2021 kvůli koronavirové pandemii stoupl limit na 26 fotbalistů a stejný počet platil i pro předloňské mistrovství světa, které řídí FIFA.

Pro nadcházející turnaj v Německu původně opět platily už jen třiadvacetičlenné kádry. Proti tomu se ale postavil trenér nizozemského týmu Ronald Koeman a vyvolal řadu souhlasných reakcí. Myšlenku navýšení počtu hráčů podporovali i kouč českého mužstva Ivan Hašek a předseda FAČR Petr Fousek. Zhruba před měsícem se tématem rozšíření soupisek zabývali na workshopu v Düsseldorfu trenéři všech účastníků šampionátu.

„FAČR prosazovala navýšení hráčů v nominaci od začátku a jsem rád, že všechna jednání vedla k tomu, že se tato změna podařila prosadit. Nejenom česká reprezentace nyní bude mít při nominace přeci jenom více možností, což chtěl i trenér Ivan Hašek,“ uvedl v reakci na schválení vyššího počtu hráčů Fousek, který je zároveň členem výkonného výboru UEFA.

„Nominace se rychle blíží, oznámíme ji už na konci května, a tímto rozhodnutím se otevřela nová místa pro další tři hráče. Jsem rád, že se tato změna podařila prosadit. I tak ale bude rozhodování o finální podobě týmu hodně těžké,“ odtušil kouč Hašek.

Český tým do startu závěrečného turnaje odehraje už jen dvě přípravná utkání. Na rakouském soustředění 7. června nastoupí proti Maltě a o tři dny později v generálce na šampionát přivítá v Hradci Králové Severní Makedonii. Do turnaje vstoupí svěřenci trenéra Haška, který převzal mužstvo na začátku ledna po Jaroslavu Šilhavém, 18. června v Lipsku proti Portugalsku. Dalšími dvěma soupeři českého celku ve skupině budou Gruzie a Turecko.