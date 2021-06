Nový šéf zavelí k obnově důvěry ve fotbal. Povede ho Fousek, nebo Poborský?

PRAHA UVNITŘ VIDEO ZE SUPERDEBATY Na valné hromadě se bude dnes po čtyřech letech volit předseda FAČR, kandidáty jsou Petr Fousek a Karel Poborský.

Na další čtyři roky bude mít dnes tuzemský fotbal svého nového šéfa.



Muže, který by ho měl vyvést zpět do popředí zájmu fanoušků, médií a sponzorů. A který by měl pomoci udělat tlustou čáru za korupčními skandály, jež vypluly na povrch loni na podzim, když byl zatčen místopředseda FAČR Roman Berbr.



O post jednoho z nejvlivnějších tuzemských sportovních funkcionářů usilují Petr Fousek (58) a Karel Poborský (49).

Na jedné straně muž, jehož funkcionářská kariéra ve futsale a později také ve fotbale startovala krátce po pádu komunismu, na straně druhé bývalý excelentní fotbalista, účastník tří mistrovství Evropy, jednoho světového šampionátu a 118násobný český reprezentant.



Právě on je dle bookmakerů mírným favoritem. „Jestli se tak cítím? To nevím, to asi není to pravé slovo. Ale nepochybuji, že bych neměl uspět,“ říká sám rodák z malebného jihočeského Jindřichova Hradce.



Jak se volí předseda svazu Hlasování zúčastněných delegátů (ohlášeno je 199) bude tajné.

Předseda je zvolen v 1. kole, když pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných delegátů z české a nadpoloviční většina delegátů z moravské komory.

Nerozhodne-li v prvním kole, do toho druhého postupuje kandidát, který získal nejvíce hlasů v české, a kandidát, který získal nejvíce hlasů v moravské komoře.

Předseda je zvolen ve 2. kole, když pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných delegátů z české a nadpoloviční většina přítomných delegátů z moravské komory.

Nerozhodne-li se ve druhém kole, ve 3. kole zvítězí ten z kandidátů účastnivších se druhého kola, jehož prostý součet hlasů získaných v obou komorách od přítomných delegátů je vyšší a zároveň v každé z komor získal alespoň 35 procent přítomných delegátů.

Pokud nedojde ke zvolení ani ve 3. kole, uskuteční se dohadovací řízení, které určí další postup.

„Nesázím, takže tipovat bych nechtěl. Ale kdybych si nevěřil na výhru, ani bych do toho nechodil. Myslím, že šance je veliká. Navíc tady nejde o sázkaře, ale o delegáty. O fotbal,“ reagoval v úterní debatě na O2 TV Sport na toto téma pro změnu Fousek.

Navíc tomu, že půjde dnes v Nymburku o nesmírně zajímavý a těsný souboj, nasvědčuje i pondělní exkluzivní průzkum Deníku. Ten oslovil všech 199 delegátů s dotazem, jak budou dnes hlasovat. Odpovědi? Fousek má oficiální podporu 72 z nich, Poborský pak 15. Zbylých 112 svoji volbu zveřejnit nechtělo.

Což by opět lehce mohlo nahrávat Poborskému, který mimo jiné ani nezveřejnil jména těch, díky kterým se mohl o nejvyšší fotbalový post v zemi ucházet.

„Odevzdal jsem zhruba třicet nominací, čímž jsem splnil stanovenou povinnost. Volba je tajná,“ vysvětlil svůj krok bývalý šikovný záložník na přímou otázku svého protikandidáta ve zmíněné televizní debatě.

Pokud se na něčem oba kandidáti shodnou, pak na tom, že je potřeba aktivně komunikovat směrem k NSA (Národní sportovní agentura), která sama zažila před pár týdny změnu, když Milana Hniličku v jejím čele vystřídal Filip Neusser.

„S oběma jsem si pozval na schůzku a mluvil mezi čtyřma očima. Vyslechl jsem si jejich vizi a nabídl jsem ji spolupráci, s kým to ale nakonec bude, to je samozřejmě na delegátech. Jsem rád, že chtějí s NSA spolupracovat, že chtějí navázat na naše předchůdce,“ řekl pro Lidovky.cz Neusser.

Čeká se vyrovnaný boj

Další shoda obou kandidátů pak panuje v tom, že chtějí českému fotbalu vrátit po aféře kolem Berbra důstojnou tvář. Tvář, kterou si dle obou sport s největší základnou v Česku (kolem 340 tisíc registrovaných sportovců) zaslouží.

Valná hromada FAČR 2021 V Nymburku by mělo rozhodovat 199 delegátů, 128 z české a 71 z moravské komory. Zastoupení má každý z 32 klubů první a druhé ligy, 18 klubů z ČFL a 13 z MSFL, 35 delegátů vysílají kluby divizí (21 z Čech a 14 z Moravy), 76 zástupců je z okresních svazů, 14 z krajů a 11 z pražského svazu.

Výkonný výbor má celkem 12 členů, kromě předsedy a dvou místopředsedů mimo jiné dva zástupce za profesionální soutěže (LFA).

Fousek má v tomto ohledu větší důvěru veřejnosti a také těch, kdo volají po radikálnějších změnách, za Poborským by měli stát konzervativněji smýšlející. A ti, již pracují v současných poměrech delší dobu.

Což je skutečnost, která je mu vytýkána. Že v sídle svazu na Strahově má už nějaký ten pátek kancelář coby ředitel projektu regionálních fotbalových akademií pro hráče ve věku do 14 a 15 let.

Valné hromadě už během jara předcházely krajské fotbalové volby, které ukázaly, že je zde řada těch, kdo touží po změnách, více je ale těch, kteří se jich z různých důvodů obávají.

Vezmou „revolucionáři“ Fouska opravdu za svého, když většinu „černé práce“ v podobě změn v krajích odpracovala „F-evoluce“, jejíž tváří se stal Vladimír Šmicer? Ten se nakonec kandidatury na post předsedy vzdal právě ve prospěch Fouska a bude dnes usilovat jen o místopředsednickou funkci.

To se ukáže až v Nymburku. Zákulisní šuškandy z fotbalového prostředí mluví o těsném vítězství (v řádech jednotek hlasů) Poborského ve druhém kole.