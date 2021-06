Novým šéfem fotbalu je Petr Fousek, získal většinu a porazil Poborského

Nymburk/Praha Novým předsedou Fotbalové asociace ČR (FAČR) se stal Petr Fousek. Osmapadesátiletý dlouholetý funkcionář při volbách na valné hromadě v Nymburce ve druhém kole hlasování porazil bývalého úspěšného reprezentanta Karla Poborského a ve funkci nahradí končícího šéfa Martina Malíka. Fousek získal 106 hlasů, jeho protikandidát 91 hlasů.

Fousek byl dlouholetým generálním sekretářem fotbalového svazu, také působil jako předseda futsalové komise UEFA, dvakrát neúspěšně kandidoval na funkci předsedy FAČR, jako expert FIFA a UEFA absolvoval desítky misí v různých fotbalových svazech v Evropě, Asii i Africe, naposledy působil do loňského prosince dva a půl roku v Řecku.



„Chci poděkovat všem těm, kteří mi dali svůj hlas, všem těm, kteří mě navrhovali, kteří mě podporovali celou dobu, včetně mého volebního týmu, vnímám obrovskou zodpovědnost, která tady přede mnou leží, ničeho se nebojím a práce už vůbec ne. Je to pochopitelně čest vést největší sportovní svaz v zemi,“ řekl Fousek ve svém prvním projevu po zvolení.

„Rád bych vás o něco požádal, vysoce ctít demokratické volby, ale neustále se mě někdo celou dobu ptal na to, kdo je můj tým. Ze všech stran to byla velmi intenzivní otázka. Proto bych vás s maximální pokorou poprosil, abyste při volbách do výkonného výboru podpořili pana Šidliáka (místopředseda), Nezvala (Řídící komise), Kristýna (člen za VV za Moravu) a Zímu (člen VV za Moravu), Šmicera (místopředseda), Ždárského (Řídící komise), Neumanna (člen VV za Čechy), Řepku (člen VV za Čechy) a Lípu (člen VV za Čechy),“ vyjádřil Fousek své přání.

„Hodnotí se to blbě, protože jsem prohrál, dlouhodobě jsem byl vychovaný, abych vyhrával, takže je to těžké. Souboj byl ale férový, hnutí si demokraticky vybralo jinak, já to respektuji, byla to pro mě obrovská zkušenost. Celou kampaň jsem nikomu nic nesliboval, nikomu nic nedlužím, život jde dál,“ podotkl zklamaný Poborský.

Volba předsedy podle očekávání dospěla do druhého kola. V tom prvním ani jeden z kandidátů nezískal potřebnou nadpoloviční většinu hlasů v české i moravské komoře. Poborský podle předpokladů zvítězil v Čechách a jeho soupeř na Moravě. V druhém kole už rozhodl součet hlasů za obě komory dohromady.

Fousek získal na Moravě 55 ze 70 platných hlasů, zatímco jeho soupeř jen 15 hlasů. Poborský sice zvítězil v Čechách, ale 76 ze 127 hlasů mu ke zvolení nestačilo. Pro Fouska se totiž v české komoře vyslovilo 51 delegátů. Jeden hlasovací lístek byl neplatný.