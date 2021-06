‚Děláte z toho Cirkus Humberto.‘ Na valné hromadě fotbalové asociace došlo k ostré hádce

Praha Roztržka během valné hromady fotbalové asociace: „Děláte tady z toho Cirkus Humberto. To je fraška. Nechceme poslouchat lži,“ křičel do mikrofonu i do pléna kandidát do výkonného výboru za české kraje a okresy Martin Mulač.

Nový šéf zavelí k obnově důvěry ve fotbal. Povede ho Fousek, nebo Poborský? Mulač kriticky a ostře reagoval na zprávu finančního ředitele asociace Libora Kabelky, který informoval o hospodaření za rok 2020. Nejdříve se někteří delegáti doptávali na konkrétní body ze zprávy o hospodaření, odpovědi je však příliš neuspokojily. A tak si vzal slovo Mulač: „Řekněte nám, proč nejdou peníze do výkonnostního fotbalu. Nedělejte z nás blbce.“ Rozčiloval se, nereagoval na výzvu předsedajícího, aby své vystoupení ukončil a mluvil k věci. A když Mulač neposlechl, vypnul mu mikrofon. Mulače zajímalo, kam jdou z asociace stovky milionů korun od Evropské fotbalové unie (UEFA), konkrétně šlo za loňský rok přibližně o 850 milionů korun. Z účetnictví lze vystopovat, že jdou do profesionálního fotbalu. K tomu si vzal slovo majitel prvoligového Jablonce a někdejší předseda asociace Miroslav Pelta. Fotbalisté nebudou mít při Euru kvůli koronaviru základnu ve Skotsku, ale doma v Česku „Jde přece o peníze, které Slavia a další kluby vykopaly v pohárech. UEFA je totiž neposílá přímo klubům, ale jdou na asociaci a ta je následně přeposílá klubům,“ upřesnil Pelta. „V minulosti jsme to nedávali do hospodaření, ale pak nám auditoři řekli, že to můžeme zahrnout do příjmů.“ Nicméně Mulač přiběhl k mikrofonu a stále pokračoval ve stejném duchu. Pelta se ho snažil nejdřív usměrnit. „To, jak se chováte, není normální. Také vám neskáču do řeči,“ ohradil se Pelta. „Při dalším narušení valné hromady už vás budu muset opravdu vykázat,“ vložil se do sporu předsedající Pauly. Následně se k Mulačovi otočil Pelta. „Tohle není o koalici, ani o opozici. Lidi si pletou pojmy s dojmy. Míchaj jabka s hruškama, seděj úplně na jiným hajzlu a motaj to na jednu hromadu. Nevědí, o čem mluví. Mně připadá, že se vám něco stalo, protože jinak to není možný. Stává se z toho cirkus. Je zapotřebí, aby lidi dostali rozum, nebo si vzali prášek.“ Pelta sklidil bouřlivý potlesk. Na jeho hotelovém pokoji začalo hořet. Uruguayský fotbalista utekl oknem a do příjezdu hasičů visel na římse Martin Mulač je reprezentantem platformy Nový fotbal, nové tváře. Je také šéfem společnosti ProFutbólAnalytics, mezinárodního programu pro analýzu a zlepšení dovedností mladých hráčů. Tento systém by chtěl přenést do Česka. V předvolební kampani kladl důraz na mládežnický fotbal a vymezoval se vůči iniciativě Fevoluce a hlavně Rudolfu Řepkovi. Na webových stránkách prosazuje svůj program. „Nechceme, aby žádní funkcionáři, rozhodčí, hráči či předsedové klubů zapletených do jakékoliv fotbalové korupční aféry za posledních třicet let působili ve výkonných orgánech okresních a krajských svazů a na FAČR,“ píše se v programu mimo jiné. Mimochodem, moravská komora zprávu o hospodaření asociace neschválila. Z toho vyplývá, že do konce roku 2021 musí asociace svolat mimořádnou valnou hromadu, aby výsledky hospodaření schválila. Valná hromada pokračovala v jednání dalším bodem programu.