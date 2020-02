O Kangovi se ví, že má problém s defenzívou. Ale nevylučuju, že nemůže hrát s Dočkalem, říká Kotal

Praha Nejspíš odzvonilo dvěma levonohým stoperům. "Preferuju vedle sebe praváka a leváka," říká nový trenér sparťanských fotbalistů Václav Kotal. V sestavě nemusí být ani "nepostradatelný" záložník Kanga. "Ví se o něm, že má problémy s defenzívou. A my se musíme nejvíc zaměřit na obrannou fázi."

S novým trenérem nová Sparta. Zdá se, že Václav Kotal zásadně změní zaběhnuté pořádky. Uvidí se už v neděli v Olomouci (17.30).

„Představu o sestavě samozřejmě mám, ale konkrétní nebudu. Každopádně změny přijít musí,“ prohlásil Kotal na páteční tiskové konferenci.

V jakém stavu jste tým našel?

Chceme odstranit individuální chyby. Je třeba s hráči pracovat, aby v určitých situacích nešli do rizika. Taky na hráče působíme mentálně, abychom jim zvedli sebevědomí.

Za jak dlouho se vaše práce na defenzívě projeví? Hned, nebo to může trvat několik týdnů?

Záleží, jestli jsou hráči schopní toho, co po nich chceme. Pak se to projeví hned. Když ne, musíme je to učit. Myslím si, že kádr je tady dobrý. Ale když se podíváte, kolik tým dostal gólů... To číslo je vysoké.

Proč obranná hra nebyla na úrovni? Byli hráči směrem dozadu laxní?

Rozhodující je jejich postavení při určité herní situaci. Na tom jsme pracovali, musí zaujmout postavení z hlediska bezpečnosti. Jasně, určitá míra rizika tam být může, ale pořád to musí být bezpečné. Není možné, abychom z našeho autového vhazování na soupeřově polovině dostali gól. jako se to stalo s Libercem. Stát se může, ale nesmí se to opakovat.

Generální ředitel fotbalového klubu Sparta Praha František Čupr, nový trenér Václav Kotal a sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Sáhnete do složení obrany? Na pozici stoperů hráli nezvykle dva levonozí obránci Hancko s Lischkou.

Proč tam hráli dva leváci, to jsem nezkoumal. Já preferuju praváka a leváka. Z hlediska přípravné kombinace je to důležité.

Změníte rozestavení? Například na to se třemi stopery, které máte v oblibě?

Vždycky vycházím z toho, jaké hráče mám k dispozici. A taky reaguju podle soupeře. Chci eliminovat jeho silné stránky a prosadit se našimi přednostmi.

Pořád dokola se řeší, jestli dvě osobnosti a dva typově podobní fotbalisté Dočkal s Kangou mohou hrát v záloze spolu. Jak je vidíte vy?

Spolu můžou hrát dva jakýkoli hráči. Třeba loni v zápase s Plzní jejich spolupráce byla velmi dobrá. Ale to byla jiná doba. Teď vidíme, že musíme zapracovat na obranné fázi. Dočkal začal po dlouhé době a o Kangovi se ví, že má problém s defenzívou. Ale nevylučuju, že můžou hrát spolu.

Proti Liberce se zdálo, že sparťané hrají pomalu, soupeř byl rychlejší. Víte proč?

Máme výsledky fyzických testů a nic neodpovídá tomu, že by byli špatně připravení. Každý hráč je pod kontrolou. Jestli to souvisí s tím, že si nevěří?

Zleva Jakub Pešek z Liberce a Adam Hložek ze Sparty.

































Co všechno se dalo během čtyř dnů s týmem udělat?

Když jsem viděl Olomouc minulý týden v Teplicích, kde zahrála především v prvním poločase skvěle, chtěl jsem po zápase zavolat Lukáši Julišovi. Pogratulovat mu ke dvěma gólům. Měl jsem ho na podzim v béčku a on nám hodně pomohl. Neudělal jsem to. Ještěže tak, vůbec mě nenapadlo, že bych za tři dny převzal áčko.

Jaký cíl jste si pro jaro dal? A jaký jste dostal?

Potřebujeme se co nejrychleji dostat z porážek, i s přípravou tým prohrál čtyřikrát za sebou. Máme Olomouc, pak doma Zlín, pohár s Baníkem, derby na Slavii a doma Plzeň. To bude nejlepší prověrka a uvidí se, jak tým změnu vstřebal.

Během vašich minulých angažmá jste hráčům dával domácí úkoly. Už je dostali i sparťané?

Hráči by se měli zajímat o moderní trendy, o to, jak se fotbal vyvíjí. Ptal jsem se jich, jestli viděli roh Dortmundu v úterní Lize mistrů. Jak Haaland odvrací míč od vlastního vápna a za šest sedm vteřin je na hrotu u jejich vápna. Hráči vědí, jak se to má hrát. Ale je otázka, aby to dokázali realizovat.

V prvních dnech jste se zaměřil na defenzívu. Co uděláte s útočnou fází, která proti Liberci rovněž příliš nefungovala?

I tam změny budou. Chceme přechodovou fázi zrychlit, to jednoznačně. Uvidíme v neděli, jak budeme efektivní.