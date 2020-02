Jílek žádné ultimátum neměl, už při soustředění tam ale nebyly dobré signály, vysvětluje Rosický

PRAHA Fotbalová Sparta si nestanovila žádnou konkrétní dobu, po kterou by měl u A-týmu působit trenér Václav Kotal. Za dočasného kouče ho vedení nepovažuje, po sezoně si ale obě strany vzájemnou spolupráci vyhodnotí. Kotal, dosavadní trenér třetiligové rezervy, byl prý jediným adeptem na místo po odvolaném Václavu Jílkovi.

„Věřím, že trenér Kotal bude úspěšný a spolupráce s ním bude trvat co nejdéle. Nestanovili jsme si žádný termín, jen jsme si řekli, že po sezoně si oboustranně vyhodnotíme přínos spolupráce. Nicméně smlouva jako taková nám neukládá žádné ukončení, není to dočasný trenér. Je to trenér, kterého si vážíme a kterého bychom rádi viděli s námi co nejdéle,“ řekl na tiskové konferenci generální ředitel Sparty František Čupr.

Letenští se rozhodli k trenérské změně po sobotní porážce 0:2 s Libercem v úvodním jarním kole první ligy, po které ztrácejí z pátého místa tabulky už osm bodů na druhou Plzně. Sedmašedesátiletý Kotal, který vloni v létě převzal sparťanskou rezervu, byl pro vedení jedinou volbou po Jílkově konci.

„V létě jsme měli nově nastavení A-týmu a B-týmu. Chtěli jsme mnohem víc propojit áčko s béčkem, chtěli jsme mít dva silné trenéry. V létě jsme byli nadšení, že tak velká osobnost a silný stratég jako pan Kotal vzal béčko. Má velkou historii, zkušenosti, práci s mladými hráči. Věděli jsme, že v něm máme eventuálně materiál pro první tým. Když teď padlo rozhodnutí ohledně Václava Jílka, bylo to pro nás jednoznačné,“ uvedl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Nový trenér fotbalové Sparty Praha Václav Kotal.

„Tím, že jsme věděli, že v panu Kotalovi máme silnou trenérskou osobnost, tak pro nás ani žádná jiná trenérská alternativa neexistovala,“ dodal Čupr.

Sparťanské vedení o Jílkově odvolání před nepovedeným zápasem s Libercem vůbec neuvažovalo, byť Pražané v zimní přípravě prohráli poslední tři utkání. „Neplánovali jsme odvolání Václava Jílka dlouhodobě. Bylo to velice rychlé a krátké rozhodnutí,“ uvedl Čupr.

„Trenér před zápasem s Libercem neměl žádné ultimátum. Už na herním soustředí ve Španělsku tam ty signály nebyly dobré, ale v té době jsme o změně trenéra vůbec neuvažovali. Zápas s Libercem byl ale pro nás šokem. Když se na ten zápas podíváte, tak tam to bylo z naší strany absolutně bez emocí. To pro mě byl největší alarm,“ dodal Rosický.