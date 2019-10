Od zahozené penalty na výsluní. Kdo je Gareth Southgate, lodivod Three Lions?

Praha Ten moment ho i anglické fanoušky strašil ještě hodně dlouho. V semifinále domácího Eura v roce 1996 proti Německu Gareth Southgate zahodil pokutový kop. A ne ledajaký. V šesté sérii penaltového rozstřelu jeho neproměněná exekuce stála Albion postup do finále. A jméno Southgate rázem bylo na ostrovech sprosté slovo.

„Lidé vykukovali z auta a pořvávali na mě na ulici. Má kariéra trvala dvacet let, ale na tento okamžik jsem nikdy nezapomněl,“ říkal Southgate ještě loni v zimě.

To už mu přitom většina příznivců odpustila. Pár měsíců předtím totiž v Rusku jako teprve třetí trenér v historii dovedl „Three Lions“ do semifinále mistrovství světa – Anglie skončila čtvrtá.

Pomohla mu korupční kauza

Southgate své trenérské působení nastartoval v Middlesbrough, kde bývalý obránce po působeních v Crystal Palace a Aston Ville v roce 2006 končil kariéru. Jmenování tehdy šestatřicetiletého Southgatea vyvolalo rozruch, jelikož bývalý reprezentant neměl dostatečnou kvalifikaci. Vedení Premier League však k němu bylo shovívavé a poskytlo mu dostatek času na studium.

Na jižním břehu řeky Tees strávil přes tři roky. První dvě sezony byly relativně úspěšné, jeho tým skončil na dvanáctém, respektive třináctém místě. O rok později se ovšem nevyhnul sestupu. Přesto s ním vedení klubu mělo trpělivost a v Middlesbrough začal i další ročník. V říjnu 2009 jej však klub už propustil a Southgate zůstal téměř čtyři roky bez fotbalu.

Poté přišla od anglického svazu atraktivní nabídka na vedení reprezentace do 21 let, kde tehdy mimo jiné působily dnešní opory áčka Harry Kane či Jesse Lingard.

Přes neúspěch na malém Euru v Česku v roce 2015, kde Anglie vypadla už ve skupině, zůstal Southgate u týmu.

A brzy měl dokonce ještě povýšit.

V září následujícího roku otřásla Anglií ostudná kauza. Sam Allardyce, čerstvě jmenovaný kouč národního týmu, byl po jednom soutěžním zápase usvědčen z korupce a vedení fotbalové asociace. Jako dočasnou náhradu asociace zvolila právě Southgatea.

Nabídnuté šance se mladý kouč chopil s úspěchem, a tak se z dočasného řešení stalo stálé. Měsíc nato podepsal na jedné z nejprestižnějších pozic čtyřletou smlouvu. Nejsilnější tým v historii?

Anglie je bezesporu fotbalovou velmocí. Titánem, kterému ovšem na velkých akcích často chybí opravdový lesk. Trofej z vrcholných šampionátů slavila jedinkrát – v roce 1966 na domácím mistrovství světa. Od té doby nic. Lineker, Shearer, Robson, Beckham, Terry, Lampard či Gerrard patřili k ikonám svých generací, ve snaze splnit zlatý sen ale všichni selhali.



Šance zase zableskla před rokem, Angličané se v Rusku probojovali mezi nejlepší světovou čtyřku poprvé od roku 1990. Ani tentokrát to sice na medaili nestačilo, přesto byl Southgate i fanoušci s vystoupením spokojeni. „Byli jsme konkurenceschopní, náš cíl jsme překonali, skončit v nejlepší čtyřce je nadplán,“ hodnotil kouč.

Pod jeho vedením začala nová éra anglického národního týmu s mladými tvářemi a zdá se, že pochodeň naděje pod devětačtyřicetiletým Southgatem nyní hoří mnohem mocněji.

„Zřejmě si budeme muset zvyknout na to, že Anglie hraje slušně. A co víc, bude se zlepšovat. Přichází čas mnoha nesmírně talentovaných hráčů. Nikdy by mě nenapadlo, že to řeknu, ale myslím si, že Anglie brzy něco vyhraje,“ řekl o Southgateovu výběru bývalý skvělý útočník a častý glosátor fotbalového dění Gary Lineker.

Současné složení Albionu je navíc ještě silnější než to z minulého roku. Obranu vylepšil Trent Alexandr-Arnold. Středu hřiště nově kraluje mladičký diamant West Hamu Declan Rice. V záloze jsou dál Mason Mount, Tammy Abraham, Phil Foden či Callum Hudson-Odoi. Z křídel pak hrozí dortmundský supertalent Jadon Sancho a Raheem Sterling z Manchesteru City. A na samém hrotu lídr Harry Kane, kanonýr Tottenhamu. „Pravý kapitán. Jeho profesionalita se stala normou pro všechny ostatní,“ chválí Southgate Kanea.

Celá tato skvělá parta, která v probíhající kvalifikaci ještě neztratila ani bod, je vůbec nejdražší ze všech současných národních týmů. S hodnotou 1,18 miliardy eur za sebou angličtí borci nechávají všechny ostatní včetně Francouzů, Španělů i Němců.

„Myslím, že jsme odhodlanější a semknutější než předchozí party. Jsme silní, víme to. Zlatou generaci měli Španělé, Němci i Francouzi. Na řadě jsme my,“ věří Kane a stanovuje tak nejbližší cíl – vyhrát Euro 2020.