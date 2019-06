Odchod za manželkou. Kapitánka české fotbalové reprezentace Voňková kvůli ní opustila Bayern Mnichov

Teplice Vůdkyně české fotbalové reprezentace Lucie Voňková postupuje na západní přestupové frontě. Česko, Německo, teď Nizozemsko. Kapitánka fotbalové reprezentace se upsala Ajaxu Amsterdam. Tedy klubu ze země své manželky a bývalé spoluhráčky Claudie Voňkové, za svobodna van den Heiligenbergové, kterou si vzala loni v říjnu.

„Ajax o mě bojoval už celkem dlouho. A nebyla jen nabídka od něj, jednalo se také se Španělskem, Francií, Anglií a Itálií. Já jsem se mohla rozhodovat, kam chci, vybrala jsem si Ajax a hrozně se těším na tu výzvu,“ svěřila se odchovankyně Teplic, která poslední dva ročníky strávila v Bayernu Mnichov.



Jaké byly?

V první sezoně v Bayernu jsem byla docela spokojená. I když náš trenér sestavu hodně prostřídával, takže jsme se já osobně ani ostatní útočníci nemohli dostat do rytmu. Když útočník dá gól a pak nehraje, není to ideální. Ve druhém roce jsem šla z jednoho zranění do druhého, to bohužel není nikdy dobré. Ke konci se mi už podařilo prosadit, dala jsem gól a myslím, že jsem to v Bayernu Mnichov ukončila vcelku dobře. Ale nejsem spokojená, měly jsme tři tituly na dosah a nevyhrály jsme ani jeden.

Loučila jste se bez trofeje?

V bundeslize dvě 2. místa, ve finále poháru jsme smolně prohrály na penalty. Pořád druhé.

❤️MRS & MRS Vonkova❤️ pic.twitter.com/R8kXHhnwrK — Lucie Voňková (@lu_vonkova) 17. října 2018

Bundesliga je považována za jednu z nejlepších soutěží světa, jaké je srovnání s holandskou ligou?

S tím úplně nesouhlasím. Už jsem šestý rok v Německu a bohužel bundesliga upadá. Jedna z nejlepších soutěží bude momentálně anglická, bude úplně nejkvalitnější. Co si pamatuju za těch šest let, nikdy jsme nevyhrávaly nebo neprohrávaly 9:0 nebo 10:0, to prostě nebývalo. Samozřejmě německá liga je pořád kvalitní. Holandská není jedna z nejlepších, ale mají velké cíle a plány a těším se na tu mentalitu. Ajax Amsterdam ji chce u žen stejnou jako u chlapů.

Tedy útočný fotbal?

Rozhodně, na to se těším. Ajax má velmi dobrý skauting jak u chlapů, tak u ženských. Budeme mít celkem mladý tým, ale hodně talentované hráčky. Na každém postu jsou reprezentantky, i když jsme tam asi jen tři nebo čtyři cizinky. Budu jedna z nejzkušenějších.

Bayern vás ještě přemlouval?

Končila mi smlouva, a když vyhodili trenéra, dostala jsem nabídku k jejímu prodloužení. Ale už nejsem nejmladší, je mi 27 let; chlapi můžou hrát déle, my ne. Chci ještě zkusit hrát jinou ligu, užít si, naučit se nový jazyk. Což je pro mě výhoda, protože moje paní je Holanďanka. Takže se těším, až budu konečně plynně hovořit holandsky.

Nezlomíte si jazyk?

Musím říct, že jsem už zvládla první rozhovor. I když to není úplně optimální. Naštěstí holandština je trošku podobná němčině, akorát to opravdu musím trochu „zchrochtnout“. Zatím to nějak dávám.

Lucie Voňková (vzadu) v zápase s Ruskem.

Jakou roli ve dvouleté smlouvě s Ajaxem hrálo manželství?

Žádnou. Moje paní to nechávala vždycky na mě a tvrdila, že mě bude následovat v mých krocích. Neřekla mi: Jdeme do Ajaxu, jdeme domů. Já sama si ho vybrala. Nabídka je opravdu kvalitní a, upřímně, Ajax se neodmítá. Je to velkoklub.

Bude za něj vaše žena taky hrát?

Profesionální kariéru uzavřela, když se mnou z Jeny přestupovala do Bayernu. V Mnichově už nastupovala za béčko. A s ním získala mistra ligy, to byl úspěch, protože ho vyhrály poprvé. Dokonce se jí podařilo vstřelit vítězný gól. Jsem na ni pyšná, jak skvěle to ukončila.

Co si od Ajaxu slibujete?

Že budu nastupovat víc než doteď. Moje sezona v reprezentaci nebyla optimální, jak jsem si představovala. Když jsem nehrála v klubu, bylo to znát i v národním týmu. Nedávala jsem góly, necítila jsem se úplně dobře. Doufám, že v Ajaxu budu hrát víc, pak budu i víc prospěšná pro českou reprezentaci.

S ní se vám ještě nepovedlo postoupit na velký turnaj. Přijde to?

To je ještě můj cíl, abychom se s reprezentací dostaly na nějaký velký šampionát. Protože si myslím, že na to máme kvalitu. Snad bude konečně stát štěstí na naší straně, dáme do kvalifikace všechno.

Mluvila jste o vzestupu anglické ligy, proč jste nešla tam?

Zrovna odtamtud nebyla nabídka, že bych si řekla: Jů, tam bych úplně chtěla. Největší rozhodování bylo Španělsko, Itálie, Holandsko. Anglie je nejkvalitnější, odešlo tam hodně hráček z bundesligy, ale srdce mě tam netáhlo. Lákalo mě trošku k moři. I když v Holandsku je studené, cíl je splněn. (úsměv)

Už jste na Ajaxu potkala hvězdy semifinalisty mužské Ligy mistrů?

Zrovna když já přijela podepisovat, buď měli chlapi trénink, nebo hráli venku. Ale rozhodně se budeme potkávat, máme společný tréninkový komplex a na obědech budeme spolu. Těším se na hvězdy kolem sebe. Jen nevím, co Venca Černý, jestli bude zůstávat. Něco jsem slyšela, že má Ajax opouštět. Těšila jsem se na české duo. Kdyby neodešel, bylo by to ve dvou fajn.

Ve velkolepé Amsterdam Areně asi hrát nebudete, že?

Ženský fotbal není tak úplně populární jako mužský, budeme nastupovat na menším stadionku. Je tam jedna tribuna, ale tu vždycky lidi naplní, příjemné prostředí.

Jen bez Ligy mistrů.

Teď bohužel Ajax skončil v domácí lize druhý a do Ligy mistrů postupuje jen jeden. Ke konci holky trochu smolně prohrály a přišly o titul. Trochu mě mrzí, že jeden rok budu bez Ligy mistrů. Ale dám do toho všechno, abychom ji zase s týmem vykopaly. Největším konkurentem je teď mistrovské Twente, třetím do party PSV Eindhoven.

Bayern, teď Ajax, dva velkokluby. Plníte si fotbalové sny?

Když jsem odcházela do ciziny a dostala jsem první nabídku z Wolfsburgu, říkala jsem si: Wow, jdu tam! Jsem ráda, že jsem to neudělala a že jsem šla po malých krůčcích z Duisburgu přes Jenu, které mě dovedly do velkoklubů.

Kdy se v Ajaxu hlásíte?

Až 15. července. Je mistrovství světa, reprezentantky jsou pryč. Mám ještě trochu dýchánek, klídeček. Zůstanu pěkně u maminky v Teplicích, navaří svíčkovou.

Abyste nepřibrala.

Já bych právě nějaké kilo navrch potřebovala. (úsměv)