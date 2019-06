VIDEO: Ruka, penalta. Suárez pobavil, když reklamoval hraní rukou brankáře ve vápně

PRAHA Luis Suárez nedal gól, nenasimuloval penaltu, nepředvedl zákeřný faul, ale stejně o něm mluví fotbalový svět. Uruguayský útočník na mistrovství Jižní Ameriky v utkání proti Chile (1:0) v pokutovém území reklamoval ruku soupeřova brankáře...

Ne, tentokrát fanoušci chováním uruguayského fotbalisty neopovrhují, naopak je rozesmál.



Souboj o první místo ve skupině, které pro další fáze turnaje znamenalo papírově snažšího soupeře pro čtvrtfinále.

Suárez se ve 23. minutě probil před gólmana Ariase, vyhnul se mu a z ostrého úhlu se snažil přihrát pod sebe na spoluhráče, který by zakončoval do odkryté brány. Chilský brankář vymrštil ruku a jeho střelu vyrazil na roh.

Uruguayský útočník zvedl ruce a nad hlavou naznačoval: „Ruka, hrál rukou, penalta“. Svůj omyl si vzápětí uvědomil a za absurdní reakci se omlouval. Mnohé fanoušky pobavil, video je hitem sociálních sítí.

Luis Suarez trying to appeal for a handball because the Chile goalkeeper handled the ball inside the box



pic.twitter.com/oye4tQfWhH