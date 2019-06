Objemný hrudník, hluboký výstřih. Paraguajská fanynka je znovu v akci

Sao Paolo V hlubokém výstřihu trika v červených paraguayských barvách mívá zastrčený mobilní telefon. Fotbalová reprezentace Paraguaye se účastní velkého turnaje a tak je vidět její nejznámější fanynka.

Modelka Larrisa Riquelmeová doprovází každé významné působení Paraguaye ve fotbale.



V posledních dnech víc času než na přehlídkových molech tráví na stadionech v Brazílii, kde se koná 46. ročník mistrovství Jižní Ameriky.

Paraguay má za sebou remízu s Argentinou (1:1) a Katarem (2:2), před sebou poslední duel ve skupině s Kolumbií, už jistým čtvrtfinalistou. K postupu do play off by měla stačit ještě jedna remíza.

Paragauyi nelze nepřát i kvůli Larisse.

Jako fanynka se proslavila dřív než modelka. Začalo to před devíti lety během mistrovství světa v Jihoafrické republice.

Doma v Paraguayi v hlavním městě Asunciónu fandila v čele davu na náměstí.

Díky své kráse, zaujetí a mobilnímu telefonu zastrčenému ve velmi širokém výstřihu byla nepřehlédnutelná, když slavila gól proti Slovensku.



Později vyšlo najevo, že dělala reklamu pro finského výrobce telefonů Nokia.

Šampionát změnil Larisse život. „Chtěla jsem se stát hodně známou. Ale všechno to předčilo moje očekávání,“ říkala.

Toužila se zviditelnit ještě víc. Slibovala, že v případě úspěchu národního mužstva poběží nahá přes náměstí v Asunciónu. To se nestalo, i tak se svlékla a její fotografie přinášela různá bulvární média.

Stala se jednou z nejlépe placených modelek v Paraguayi.

A teď je středem pozornosti v ochozech brazilských stadionů při Copa América. Jak dlouho ještě? Záleží, jak si Paraguay povede v nedělním duelu proti Kolumbii.