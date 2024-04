Šel bych, řekl Zinčenko. Obránce Arsenalu je připraven narukovat do války s Ruskem

„Myslím, že odpověď je naprosto jasná: Šel bych,“ řekl sedmadvacetiletý Zinčenko. Jeden ze zástupců kapitána reprezentace uvedl, že v armádě proti ruské invazi bojuje několik jeho spolužáků ze školy.

„Není to příjemné pomyšlení. Není to tak dávno, co jsme si spolu hráli nebo kopali na hřišti a oni teď musí bránit naši vlast. Je mi z toho opravdu smutno, ale tak to prostě je. Nesmíme to vzdát,“ prohlásil Zinčenko.

Profesionální kariéru odstartoval v Rusku, ale s bývalými spoluhráči z Ufy v kontaktu není. „Od začátku invaze se mi jich ozvalo jen pár a já to chápu, protože oni za nic nemůžou. A nemůžu jim říct: Chlapi, běžte protestovat. Vím, že by je za to mohli zavřít,“ dodal.