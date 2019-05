Petr Čech se stal pátým členem Queen. S bubeníkem Taylorem nahrál charitativní singl

LONDÝN Končící brankář londýnského Arsenalu a zapálený amatérský bubeník Petr Čech rozšířil řady fotbalových hvězd, které kvůli charitě zabrousily mimo svůj obor, a s bubeníkem skupiny Queen Rogerem Taylorem nahrál charitativní singl nazvaný That’s Football.

Výtěžek z prodeje půjde podle BBC nadaci Willow Foundation, kterou v roce 1999 založil bývalý obránce Arsenalu Bob Wilson, jehož dcera Anna zemřela rok předtím v 31 letech na nádor nervového systému.



„Mějte se na pozoru, Ede Sheerane, Stormzy a další, ve městě je nový umělec,“ napsal žertem na svém twitteru fotbalista, který si například už v roce 2012 zabubnoval s českou kapelou Eddie Stoilow.

Na videoserveru YouTube pak má svůj kanál, kde zveřejňuje své bubenické výkony.

Singl vyjde tento týden také u příležitosti blížícího se konce kariéry šestatřicetiletého Čecha, která se uzavře po tomto ročníku Premier League.

Watch out Ed Sheeran, Stormzy, & others, there’s a new artist in town 藍藍. To mark my retirement the legendary Roger Taylor and myself thought it would be fun to do a song to raise money for the wonderful @Willow_Fdn . out next week on Virgin Records.  #thatsfootball pic.twitter.com/vDZPSTINyM