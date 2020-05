Po čtrnácti letech vyšla pravda najevo. Materazzi přiznal, co řekl před osudnou hlavičkou Zidanovi

Lecce Pro fotbalové fanoušky bylo mistrovství světa 2006 památné ze dvou důvodů. Smutné loučení české party hvězdných hráčů řízených Karlem Brücknerem a finálový zkrat Zinédina Zidana, jenž se nechal vyprovokovat italským obráncem Marcem Materazzim, kterému dal hlavičku a následně byl vyloučen. Ten pro španělský sportovní web AS prozradil, co francouzské legendě před osudným incidentem řekl.

V létě to bude 14 let od nezapomenutelného mistrovství světa 2006 v Německu, nejvíce se mluvilo o finálovém zápase. V bitvě o prvenství narazila Itálie na Francii, která přitom v úvodu turnaje vůbec nepřesvědčovala a skupinou prošla jen se štěstím. Ve vyřazovací fázi už hrála mnohem lépe, zářil především kapitán Zinédine Zidane.

Právě on se nakonec stal hlavní postavou finálového duelu, bohužel pro něj v negativním slova smyslu. Zápas po remíze 1:1 dospěl do prodloužení. Běžela 110. minuta, když se Zidane po slovních provokacích soupeře otočil a hlavou vrazil do hrudi stopera Materazziho. Ten se okamžitě složil na trávník. Verdikt? Červená karta. A neslavný konec kariéry hvězdného záložníka.

Penaltový rozstřel pak měl dalšího smutného hrdinu, opět z francouzského mužstva. David Trézeguet, který před turnajem už sedm let působil právě v Itálii, byl jediným, který neproměnil. Napálil jen břevno.

„Zidaneho hlavička? Nebyl jsem na to v tu chvíli připravený. Kdybych očekával, že se něco takového stane, jsem si jistý, že bychom byli vyloučeni oba,“ vrátil se k osudovému okamžiku bývalý obránce Interu Milán Materazzi.



„Potom, co vstřelil Zidane první branku finále, mi řekl náš trenér Marcello Lippi, abych ho bránil osobně. Po prvním tvrdším souboji jsem se mu omluvil, ale on reagoval podrážděně.“ Tvrdé souboje však pokračovaly po celý zápas, až vše vyústilo ve 110. minutě.

„Po třetím kontaktu v kratším úseku v prodloužení jsem se na něj zamračil a on mi řekl: Po zápase ti dám svůj dres. Na to jsem mu odpověděl, že bych si vzal raději jeho sestru,“ přiznal Materazzi.

Zidane, který byl vyhlášen nejlepším hráčem šampionátu, dostal za svůj čin v prodloužení finálového zápasu červenou kartu. Francouzská legenda po turnaji ukončila kariéru, takže následný distanc na tři zápasy ji nemusel nijak mrzet. Zákazem startu ve dvou utkáních byl potrestán za svou provokaci i Materazzi.

„Nejsem vůbec hrdý na to, co jsem udělal. Hned jsem se omluvil všem mladým hráčům a trenérům okolo nich, fotbal je totiž o něčem jiném. Je to ale už nevratná součást mého fotbalového života, kterou musím přijmout,“ vrátil se ke své hlavičce v roce 2017 Zidane.