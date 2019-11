Po nástupu Chovance vidíme návrat starých pořádků, video má přece fotbalu pomoci, kritizuje šéf Teplic

Teplice Předseda představenstva FK Teplice Pavel Šedlbauer je známým kritikem poměrů v českém fotbale. K další kritice se pustil po sporných momentech v 16.kole, jeden z nich postihl i Teplice.„Výrok komise rozhodčích dal, mimo utkání v Plzni, opět rozhodčím za pravdu. Nejde mi o to jen trestat, ale bylo by na místě chyby přiznat, vyjasnit používání VAR a tím se podobným omylům vyvarovat v budoucnu. Přehlížení jen konzervuje současný stav,“ upozorňuje.

„Chápu, že rozhodování je stále složitější při stále zrychlující se hře a chyby rozhodčích nelze úplně vyloučit. Ale každé kolo jsme svědky problematických rozhodnutí a nejednotného využívání videosystému VAR. A právě tento nástroj má férové hře pomoci,“ myslí si předseda představenstva FK Teplice Pavel Šedlbauer.

Tomu se nelíbily verdikty v utkáních, které sehráli Teplice se Spartou a Slavií.

„Samozřejmě že hlavně sleduji náš tým a pokud nás sudí třikrát poškodí v utkání se Spartou a následně také penaltou na Slavii, o které většina odborníků prohlásila, že neměla být, nedivím se reakci trenéra Hejkala, i když s takovými komentáři těsně po utkání nemohu souhlasit. Bohužel ani jedna z výše uvedených situací nebyla videem ani přezkoumávána,“ podivuje se.

Pavel Šedlbauer (foto archiv).

Kouč teplických fotbalistů Stanislav Hejkal tvrdil, že se Slavia dostala v 29. minutě duelu 16. ligového kola do vedení z vymyšlené penalty. Podle kouče Severočechů jeho svěřenec Petr Kodeš v souboji Petera Olayinku nezasáhl a nefauloval. Hejkal také zpochybňoval roli videa v české lize a o rozhodčích prohlásil, že byli na kafi.

„Další příklady, gól Jablonce se Spartou a naprosto nehorázné poškození Liberce v Plzni jen potvrzují můj komentář. Výrok komise rozhodčích dal, mimo utkání v Plzni, opět rozhodčím za pravdu. Nejde mi o to jen trestat, ale bylo by na místě chyby přiznat, vyjasnit používání VAR a tím se podobným omylům vyvarovat v budoucnu. Přehlížení jen konzervuje současný stav,“ pokračuje Šedlbauer.

Změna v nedohlednu

Teplickým se také nelíbí nasazování rozhodčích do zápasů. Zbyněk Proske, několikrát potrestaný rozhodčí, si opět vybral slabší chvilku a v zápase Plzně to nebylo poprvé. Za nevyloučení Hubníka si do konce podzimu nezapíská.

Problém je však v horních patrech českého fotbalu. Asociace se k problémům s videem nestaví čelem, vypadá to, že o nich nechce slyšet. V srpnu po sporných rozhodnutích videa mluví předseda Martin Malík o těžkostech, důvod k odvolání šéfa rozhodčích Chovance si však nenašel.

Dalším nezodpovězeným momentem byla stížnost Jihlavy v říjnu. Po velice sporném momentu v utkání s Vyšehradem, byla proti Vysočině odpískána penalta. „Rozhodčí na tuhle příležitost čekal. Od desáté minuty říkal, že penaltu pískne. A byl na to připravený,“ je přesvědčený kapitán Jihlavy Lukáš Vaculík.

„Po výměně předsedy komise rozhodčích a nástupu pana Chovance vidíme návrat starých pořádků a možných zákulisních her, jak z úrovně vedení českého fotbalu, tak pravděpodobně některých klubů. Jak jinak si vysvětlit narůstající množství přehmatů při rozdílném posuzování sporných situací. Nakonec to zmínil předseda FAČR pan Malík konstatováním, že každý klub má speciálně určeného zaměstnance na ošetření rozhodčích. Jeho vyjádření určitě nespadlo z nebe. To samozřejmě náš klub rezolutně odmítá a toto vyjádření považuji za nehorázné a silně poškozující už tak špatnou pověst českého fotbalu,“ mrzí Šedlbauera.