Premier League zakázala podávání rukou. Fanoušky na stadionu ovšem nechá

Londýn Boj proti rozšíření koronaviru pokračuje i v anglickém fotbale. Ligy v Anglii plošně zakázaly všem hráčům a funkcionářům v tom, aby si před zápasem v duchu fair play podávali ruce. Fanoušky na stadionu však zatím nechá.

Ve světě je již více než 90 tisíc lidí nakažených koronavirem, který se navíc rozšířil už do 57 zemí z celého světa. Už od začátku vypuknutí epidemie některé kluby přijaly bezpečností opatření, teď se však týkají všech.

„Až do dalšího oznámení lékařské rady se v Premier League nebude potřásat rukou mezi hráči a funkcionáři,“ stálo v prohlášení Premier League. „Koronavirus se přenáší kapičkami z nosu a úst, odkud se dostává na ruce a může být přenášet podáváním rukou.“

V prohlášení English Football League zase stojí: „Zatímco pokyny vlády zůstávají nepozměněny, bylo přijato rozhodnutí o lékařské pomoci a preventivní opatření. Zápasy normálně proběhnou a kluby budou informovány, aby přijaly vhodná preventivní opatření podle vládních pokynů.“

Tiskový mluvčí EFL zároveň dodal, že kluby mohou přijímat vlastní omezení, aby pomohly zmírnit riziko šíření viru.

To si vzal k srdci například Liverpool, který na utkání nebude mít maskoty. Navíc zrušil cesty zaměstnanců do všech vysoce rizikových zemí a všem připomněl správné hygienické postupy.

Kromě podávání rukou zakázal Southampton svým hráčů i dávání autogramů fanouškům a nesmí se s nimi ani fotit.

Sunderland pak své hráče požádal, aby o nadcházející pauze nejezdili do zahraničí.

Zatím se neplánují zápasy bez diváků, i když šéf Evertonu myslí, že je to jen otázka času: „Bylo by to vynucené rozhodnutí, ne, že bychom o to žádali. Jenže celá situace přesahuje svět sportu. Nikdo samozřejmě nechce hrát za zavřenými dveřmi a nemyslím si, že by to v tuto chvíli bylo nevyhnutelné. Obávám se však, že to během příštích týdnů přijde,“ řekl pro Financial Times.

Kluby některá opatření podnikly už dříve. Například Manchester United nechal svou novou posilu Ideona Ighala v karanténě a nepustil ho s sebou do tréninkového kempu. Ve Španělsku navíc raději vyměnil svůj tradiční hotel, když se dozvěděl, že v něm před nimi pobýval tým z Číny.

Zákaz podávání rukou ještě před ligou měl například i West Ham, Southampton či Newcastle.