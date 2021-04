Příliš nahoty. Íránská televize stokrát vystřihla sličnou rozhodčí z Premier League kvůli holým nohám

PRAHA Dle skupiny pro občanská práva íránská státní televize o uplynulém víkendu opakovaně vystřihávala ze záběrů pětatřicetiletou britskou rozhodčí Sian Massey-Ellisovou v zápase mezi Tottenhamem a Manchesterem United (1:3). V něm mezinárodní sudí vykonávala roli pomezní.

Írán patří mezi nejpřísnější muslimské země v otázce dodržování hidžábu, tedy zahalování žen tak, aby „muži potlačovali svůj chtíč a jednali se ženou jako s osobností.“

Důkaz nabídl uplynulý víkend, kdy dle íránské skupiny pro občanská práva místní státní televize opakovaně přerušovala utkání anglické Premier League mezi Tottenhamem a Manchesterem United. Důvodem byly holé nohy pomezní rozhodčí Sian Massey-Ellisové.

Dle skupiny se tak stalo více než stokrát. Ve chvíli, kdy se v záběru pohledná rodačka z Coventry objevila, následoval střih a diváci místo aktuálního dění viděli panoramatické snímky stadionu londýnského celku.



„Bylo to absurdní zesměšnění celého zápasu pro všechny diváky. Bohužel, cenzura je přímo v DNA této islámské republiky. Je třeba to změnit. To není naše kultura, toto je ideologie represivního režimu,“ píše v komentáři zmíněné skupiny My Stealthy Freedom.

Dlužno dodat, že v Iránu jsou ženy povinny na veřejnosti hidžád důsledně dodržovat, a kromě šátku musí nosit také dlouhý, volný oděv. Ženám byl vstup na stadiony v této zemi poprvé povolen až teprve v roce 2018. Ani zde se to neobešlo bez kontroverze, na stadionu pro 80 tisíc lidí tehdy mohlo na čtyři tisíce žen, které byly odděleny od zbytku muži obsazeného hlediště a pod ochranou policistek.

Podobná cenzura je v Íránu „běžná“, před třemi lety pro změnu televize zakrývala odznak klubu AS Řím ve čtvrtfinále Ligy mistrů proti Barceloně. Klub z italské metropole totiž svým znakem odkazuje na mýtické zakladatele města Romulese a Remuse.

Také kolem Massey-Ellisové je živo. Manželka známého rozhodčího Roberta Ellise to rozhodně v Premier League nemá snadné, je to půl roku, co ji lídr Manchesteru City Kun Agüero po dohadům ohledně autu objal kolem ramen, což pravidla obecně (je jedno, zda je o muže, či ženu rozhodčího) zakazují. Situace pochopitelně vzbudila řádný rozruch.

Nyní se dostala žena, která je mezinárodní listině FIFA už od roku 2009, do zpráv a titulků novin až v dalekém Íránu…