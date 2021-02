Přiznané pochybení. Vedení Premier League suspendovalo videorozhodčího, který vyloučil Součka

Londýn Vedení anglické fotbalové ligy suspendovalo před víkendovými zápasy sudího Lee Masona, který minulý týden opakovaně chyboval u videa. V sobotu mimo jiné doporučil kolegovi Miku Deanovi vyloučit českého reprezentanta Tomáše Součka.

V Anglii z toho byla kauza: Součka se kvůli přísné červené kartě, kterou obdržel za nechtěný úder loktem do obličeje Aleksandara Mitroviče z Fulhamu, zastávaly tamní fotbalové osobnosti a kontrolní komise posléze českému záložníkovi trest zrušila.

Nyní došlo i na rozhodčího, jenž za chybné rozhodnutí spoluzodpovídal.

Hlavní sudí Dean by incident pravděpodobně přešel, kdyby ho právě Mason, který zákrok viděl na opakovaných záběrech v londýnské centrále VAR, neupozornil. Do monitoru u hřiště mu následně poslal záznam, na základě nějž se i on přiklonil k červené kartě.

Oba přitom podobně chybovali už v předchozím utkání Manchesteru United se Southamptonem, v němž Dean chybně vyloučil polského obránce Jana Bednareka. I tehdy rozhodnutí posvětil u videa kolega Mason. A i tehdy vedení soutěže trest za červenou kartu zrušilo.



Dvaapadesátiletý Dean i jeho rodina následně čelili výhrůžkám na sociálních sítích, kvůli nimž zkušený sudí šéfy Premier League požádal, aby ho na nadcházející ligová utkání nedelegovalo.

„Jakékoli rozhodnutí by mělo zůstat na hřišti. Rád bych vyjádřil panu Miku Deanovi i jeho rodině podporu, odsuzuji jakékoli podobné urážky či výhrůžky,“ zastal se rozhodčího i samotný Tomáš Souček.

„Jde o naprosto nepřijatelné chování,“ připojil šéf anglických rozhodčích Mike Riley. „Za Mikem plně stojíme, nikdo by se neměl stát obětí těchto ohavných zpráv. Podobné urážky prostřednictvím internetu jsou nepřípustné, je důležité se proti nim vymezit.“