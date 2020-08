Pro celý tým je to velké zklamání, ale sezónu hodnotím jako úspěšnou, říká Žambůrek po utkání o všechno

Londýn V sázce bylo opravdu hodně. Rozhodující zápas, který měl rozhodnout o třetím a zároveň posledním postupujícím mužstvu do Premier League. Fulham nakonec zvítězil rozdílem jedné branky nad Brentfordem, jehož barvy hájí i český záložník a mládežnický reprezentant Jan Žambůrek. Ten pro Lidovky mimo jiné zhodnotil celou uplynulou sezónu a přiblížil jeho působení na ostrovech.

Lidovky.cz: S Brentfordem jste byli jen malinký krůček od postupu do Premier League, ale bohužel to v posledním utkání sezóny nevyšlo a Fulhamu jste podlehli 1:2. Jaké jsou vaše aktuální pocity?

Velké zklamání. Pro celý tým je to velké zklamání, protože jsme byli blízko a mohli jsme dokonce postoupit přímo do Premier League. Ale bohužel to nevyšlo. Teď k tomu momentálně nemám moc co říct, protože jsme hráli včera a potřebuji si to všechno trochu nechat projít hlavou.

Lidovky.cz: V žádném ze tří utkání, které jste proti Fulhamu odehráli v této sezóně, jste po 90 minutách nebyli poraženým mužstvem, a dokonce ani neinkasovali jedinou branku. Mrzí vás to i z tohoto hlediska?

Určitě, protože jsme věděli, že jsme silný tým a že jsme Fulham dokázali porazit již dvakrát. Ale finále play-off se hraje jen na jedno utkání, a bohužel jsme to nejdůležitější nezvládli.

Lidovky.cz: Bylo to finálové utkání podle vás specifické kvůli Wembley a prodloužení?

Můžeme říct, že to bylo víceméně specifické tím, že se to hrálo na Wembley a také tím, že se šlo až do prodloužení, protože ta sezóna byla už dlouhá. Nevím, co bylo tím hlavním faktorem, že jsme prohráli.

Lidovky.cz: Není škoda, že v tak velkém zápase, ještě k tomu na Wembley, chybí diváci, kteří by vám jistě do určité míry pomohli?

Určitě. Na Wembley si chce zahrát snad každý malý kluk a o to smutnější je, když tam pak nejsou žádní fanoušci.

Lidovky.cz: Jak velké jsou ambice klubu? Bylo za cíl postoupit do Premier League už tento rok?

Ano, bylo. Pamatuji si, že již v přípravě byl náš hlavní cíl dostat se do play-off, ne-li postoupit přímo. Měli jsme v hlavách, že určitě chceme bojovat o Premier League tuhle sezónu. Myslím si, že pro klub byla tato sezóna velice úspěšná, ale bohužel jsme nezvládli udělat ten poslední krok.

Lidovky.cz: Pro příští sezónu tedy ambice zůstávají podobné?

Ano, příští sezónu máme ambice a cíle stejné.

Lidovky.cz: Vy jste v této sezóně měl možnost nastoupit do šestnácti utkání druhé nejvyšší anglické soutěže, dále také do dvou zápasů FA Cupu a jednoho duelu EFL Cupu, jak hodnotíte sezónu z osobního pohledu?

Pro mě byla ta sezóna velice úspěšná a jsem velice rád, že jsem mohl být součástí týmu, který bojoval o Premier League. Hlavně jsem dostal několik šancí se na hřiště i podívat, takže já jsem nesmírně rád a hodnotím tuhle sezónu jako úspěšnou.

Lidovky.cz: Minut strávených na hřišti stále narůstá, věříte tomu, že by se počet v příští sezóně mohl vyhoupnout ještě o něco výš?

Tohle byla teprve moje první sezóna v dospělém fotbale, takže jsem nesmírně rád, že se vyskytla taková možnost. A co se týče příští sezóny, tak uvidíme, přece jenom jsme zrovna skončili, čeká nás dvoutýdenní volno, a poté se vrátíme a uvidíme, jak se bude vyvíjet příští sezóna.

Lidovky.cz: Jak si vlastně stojí anglická Sky Bet Championship v porovnání s českou Fortuna Ligou?

To nedokážu úplně říct, protože jsem Fortuna Ligu zatím nehrál, ale druhá anglická liga patří k těm top a říká se o ní, že to je šestá nejlepší liga světa. Každým rokem z ní tři týmy postupují do nejlepší ligy světa. Takže si myslím, že kvalita Sky Bet Championship je obrovská.

Lidovky.cz: Brentford má průměrově druhý nejmladší tým v celé soutěži (24,1 let). Jak moc je pro klub a pro vás důležité, že dostávají šanci fotbalisté v takto nízkém věku?

Určitě to je důležité. Myslím si, že ten systém Brentfordu je minimálně velmi zajímavý, můžeme říct i atypický. Ale důležité je, že můžeme vidět, že také dobře funguje.

Lidovky.cz: Jak byste popsal svůj vztah s hlavním trenérem Thomasem Frankem? Zvládl byste jeho styl přirovnat k některému z nejznámějších a nejúspěšnějších světových trenérů?

Nevím, jestli bych zvládl, ale musím říct, že Thomas je velice chytrý trenér, který dbá na každý detail. Je to také velký taktik a určitě ho hodnotím jen pozitivně.

Lidovky.cz: Jaké jsou vaše osobní cíle a sny? Čeho byste chtěl ve fotbale dosáhnout?

Mým hlavním cílem je zahrát si v jedné z top 5 světových lig a jednoznačně bych si rád zahrál třeba právě v Premier League.

Lidovky.cz: V neděli to budou již dva roky od té doby, co jste se rozhodl vyměnit pražskou Slavii za anglický Brentford. Krok to byl pro vás jistě obrovský. Jak se na celý ten přechod do Anglie koukáte s odstupem času?

Musím říct, že pro mne i moji rodinu to byl hodně těžký krok, jelikož jsem odcházel vlastně v sedmnácti letech do Anglie, kde jsem žil v podstatě sám. Ale já ničeho nelituji, jsem velice rád, že jsem tenhle krok udělal, protože mi to dalo jak do fotbalového, tak i do osobního života, strašně moc.

Lidovky.cz: S čím bylo nejtěžší se vypořádat? Ať už na hřišti nebo mimo něj…

Z té fotbalové stránky určitě s tempem a konkurencí v klubu. Především tyto dva hlavní faktory. A co se týče osobního života, tak zvyknout si na nové prostředí a na, nechci říct nový jazyk, ale v podstatě to tak je.

Lidovky.cz: Co angličtina? Zlepšil jste se v ní za tu dobu, co jste na ostrovech?

Jo, myslím si, že ano. Musím říct, že z angličtiny už jsem něco uměl, takže to nebylo tak, že bych šel do Anglie a neuměl ani slovo, ale přece jenom zvyknout si na jiný přízvuk a všechny ty věci okolo, nebylo také jednoduché.

Lidovky.cz: Studujete na Gymnáziu Přípotoční v Praze. Jak se vám podařilo skloubit studium s fotbalovou kariérou po přesunu do Anglie?

Škola mi vyšla vstříc a měl jsem v podstatě dálkové studium. Ještě tu školu stále dělám, jelikož jsem maturitu nemohl dodělat kvůli koronaviru. Mám za sebou zatím písemnou část a ústní mě čeká v září. Takže až pak budu moct říct, že jsem dokončil studium. Ale jak říkám, jsem strašně moc rád, že mi škola vyšla vstříc a ve spoustu věcech mi také pomohla.

Lidovky.cz: Vyskytla se vám možnost pobavit se s někým z dalších českých hráčů, kteří momentálně působí v Anglii? Kupříkladu s Matějem Vydrou, Tomášem Kalasem či Tomášem Součkem?

Ano, právě s Tomáš Kalasem (Bristol City) jsme hráli proti sobě a po zápase jsme spolu mluvili, což byl pro mě taky obrovský zážitek, protože jsem se mohl na chvíli pobavit s českým reprezentantem.

Lidovky.cz: Kdo je vaším sportovním vzorem? A z jakého důvodu?

Největším asi Andrés Iniesta a Lionel Messi. Iniesta díky jeho stylu hry, klidu na míči a schopnosti vidění a načasování přihrávky. O Messim snad asi nemusím nic říkat. (usmívá se)

Lidovky.cz: Co vás teď v nejbližších dnech čeká? Jak plánujete využít dvoutýdenní posezónní přestávku?

Momentálně se nacházím na letišti v Londýně a čeká mě odlet do Prahy, kde také nejspíše zůstanu se svými kamarády a rodinou.