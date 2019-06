Pro nás Italy je volání rodné země silné, prohlásil Sarri. Mluví se o zájmu Juventusu

LONDÝN Současný trenér Chelsea Maurizio Sarri se nechal slyšet, že mu chybí rodná Itálie a podpořil tak spekulace médií, která ho spojují se zájmem Juventusu. „Pro nás Italy je volání rodné země vždycky silné. Mám pocit, že mi něco chybí, protože to byl těžký rok. Začínám cítit tu dlouho vzdálenost od přátel a rodičů, kteří už jsou v pokročilejším věku, jež vidím jen zřídka,“ prohlásil Sarri.

Budoucnost italského trenéra se řešila v průběhu celé sezony, přestože se teprve v létě přesunul z Neapole na Stamford Bridge. Zde dovedl šedesátiletý lodivod Chelsea ke třetímu místu v Premier League, vítězství v Evropské lize a finále Ligového poháru.

„V mém věku si však už na každé rozhodnutí vezmu delší čas. Přece jenom už nebudu trenérem dalších dvacet let, je to náročná práce,“ tvrdí.

Trenér Chelsea Maurizio Sarri při zápase Evropské ligy proti proti Malmo

Sám si myslí, že případný přestup do Juventustu by jeho vztah s fanoušky Neapole nezměnil, i když by se stěhoval do kádru jednoho z největších rivalů.



„Neapolané znají mou lásku ke klubu, kterou pro ně cítím, v loňském roce jsem dal přednost zahraničí a nechodil do italského týmu,“ naráží na své působení v Neapoli v letech 2015-2018.

Zklame Sarri neapolské příznivce a připojí se ke konkurenčnímu Juventusu?