Rangers už soupeře z rasismu osočili, ten byl však očištěn. Slavia zvažuje trestní oznámení na Kamaru

Glasgow Stejně jako hovořil s kamennou tváří před kamerami ve čtvrtek večer, mluvil Steven Gerrard, trenér fotbalových Rangers, o nařčení z homofobních a rasistických urážek i po prosincovém ligovém utkání s Ross County. „Slyšel jsem od svých hráčů velice vážné věci,“ tvrdil. Soupeře Michaela Gardynea však po šesti týdnech očistili: „Protože jsem vůbec nic špatného neřekl.“

I tenkrát to bylo mezi Rangers a Ross County tvrzení proti tvrzení. Tak jako ve čtvrtek večer po osmifinále Evropské ligy se Slavií.

Zápas plný emocí, surových zákroků a nevybíravých faulů vyeskaloval v hromadnou potyčku, kterou rozpoutala slova Ondřeje Kúdely ke Glenu Kamarovi.

Domácí záložník podle Slavie soupeře po utkání zbil v útrobách stadionu, údajně za přítomnosti trenéra i delegáta UEFA.



„Řekl jsem mu fu....g guy, rasimus odmítám,“ bránil se Kúdela po utkání.

Ale hráči Rangers, kteří údajná slova českého obránce slyšeli přímo na trávníku, tvrdí něco jiného. Z televizních záběrů je zřetelně slyšet především náhradník Bongani Zungu, jenž bezprostředně po incidentu volá k lavčice: „Řekl mu fu....g monkey, zk....ná opice.“

Gerrard se za své hráče postavil: „Nemám důvod jim nevěřit. Kdyby se rozhodli odejít ze hřiště, podpořím je.“

„Odmítáme smyšlená nařčení z rasismu, je to odporné, nechutné,“ reagovala naopak Slavia v oficiálním prohlášení popudlivě.

Clearly hear what went on from Kamara and Zungu here. Disgusting behavior from the Slavia player. pic.twitter.com/AgP0NqRobr — Jersey Ger (@NYCRFC) March 19, 2021

Není to v aktuální sezoně poprvé, kdy má utkání skotských Rangers podobnou dohru.



Po prosincovém ligovém duelu s Ross County kouč Gerrard obvinil soupeře Michaela Gardynea, že použil narážky s rasovým a homofobním podtextem vůči kolumbijskému pořízkovi Alfredu Morelosovi. Urazit měl údajně i kapitána Connora Goldsona.

„Ne, nic takového se nestalo. Michael rozhodně nic homofobního ani rasistického soupeřům neřekl,“ hájil v médiích svého hráče od začátku agent Tom Callaghan.



Šetření ze strany Skotské fotbalové federace mu pak dalo za pravdu. Nařčení se neprokázala.

„Vlastně jsem ani jiný závěr neočekával, neudělal jsem a ani neřekl nic špatného. I kdyby mě hnali k soudu, neměli by proti mně žádné důkazy,“ tvrdil sám Gardyne ve skotském Daily Record.

Kauza kolem Kúdely může mít vzhledem k větší pozornosti kolem zápasu mnohem výraznější dosah.

Pokud by mu disciplinární komise, například na základě zvuku z ruchových mikrofonů, dokázala rasistické urážky, měl by být český obránce potrestaný.

Přehlížet však nelze ani další okolnosti zápasu: surovou hru i brutální faul na brankáře Ondřeje Koláře, který má kvůli fraktuře v obličeji patrně po sezoně.

Bezprecendentní je i napadení v útrobách stadionu, o kterém hovoří Slavia.



Vědí o něm i zástupci UEFA. „Než budeme případ komentovat, počkáme na podrobnou zprávu od rozhodčích zápasu,“ sdělil její mluvčí BBC.

Slavia zvažuje trestní oznámení

Incident se odehrál v 87. minutě poté, co viditelně frustrovaní domácí v oslabení o dva vyloučené hráče neunesli vývoj utkání a dopustili se dalšího z řady nesportovních zákroků. Kúdela pak přišel ke Kamarovi a s rukou zakrývající ústa finskému záložníkovi tmavé pleti cosi řekl. Vyprovokoval tím strkanici, která pokračovala po závěrečném hvizdu. Podle Pražanů Kamara cestou do kabin Kúdelu napadl a zbil, a to za přítomnosti trenéra „Jezdců“ Stevena Gerrarda. Slavia po výhře 2:0 postoupila do čtvrtfinále.

„Po zápase bylo pod patronátem a za přítomnosti delegace UEFA zorganizováno setkání trenérů obou klubů a hráčů Ondřeje Kúdely a Glena Kamary. Po příchodu slávistických představitelů byl Kúdela hráčem Rangers fyzicky napaden a udeřen pěstí do obličeje. Hráč Rangers poté utekl do kabin a beze slova omluvy ho následoval i trenér soupeře Steven Gerrard,“ uvedla Slavia v prohlášení na webu. „Celá událost je podrobně popsána v protokolu o zápase a Slavia po návratu klubu do České republiky zváží i podání trestního oznámení,“ dodali Pražané.

Kamara se sápe na Kúdelu při zápase Rangers FC vs. Slavia.

Červenobílí po závěrečném hvizdu nebyli vpuštěni do kabiny a ze stadionu je na hotel doprovodila policie. „Po zápase byl bezprecedentním způsobem omezen pohyb hráčů a funkcionářů klubu. Asistenci klubu při ochraně a zdraví hráčů a členů týmu muselo poskytovat velvyslanectví ČR v Londýně a místní policie, které chceme za její profesionalitu poděkovat,“ uvedla Slavia.



Znovu se ohradila proti obvinění z rasismu. „Kúdela je jedním z kapitánů týmu, které si volí v tajné volbě sami hráči z řad těch, ke kterým cítí největší důvěru. Je to slušný a skromný člověk se silnou morální integritou, oblíbený mezi hráči i fanoušky, fotbalový gentleman. Obvinění z rasismu kategoricky a rozhořčeně popírá,“ podotkl klub.

Pražané se pozastavili nad tím, že Rangers za údajný důkaz o rasistické urážce považují to, že si Kúdela zakryl ústa. „Jsme šokováni tím, že bez jediného důkazu dochází k ničení jeho lidské pověsti i k poškození dobrého jména našeho fotbalového klubu. Jediným údajným důkazem hráčova provinění má být zakrytí úst, které však u Ondry často vidíme jako běžný zvyk v našich zápasech při rozhovorech s vlastními spoluhráči,“ uvedla Slavia.

„Jako klub nehodláme tolerovat rasistické urážky na adresu Glena Kamary, jako klub za ním maximálně stojíme a podporujeme ho. UEFA je informována a čekáme tvrdou reakci, toto nelze zamést pod koberec. Co je moc, to je moc,“ stojí v oficiálním vyjádření Rangers.



„Jsme klub, ve kterém mají svoji šanci všichni bez ohledu na rasu, barvu, náboženství nebo vyznání. Vycházíme z ideálu fair play zakladatelů klubu, který mu vtiskli již při jeho založení. Současná Slavia je zcela multikulturním týmem,“ doplnil český šampion.

Rangers se v zápase prezentovali velmi tvrdými zákroky. V 61. minutě dostal Kemar Roofe červenou kartu za zákrok kopačkou do hlavy brankáře Ondřeje Koláře, který musel střídat a utrpěl zlomeninu v obličeji.

„Zápas měl být velkým fotbalovým svátkem. Místo oslavy fotbalu však naši hráči čelili brutální a zákeřné hře. Rangers zranili brankáře Koláře takřka kriminálním zákrokem a další naši hráči zranění unikli jen s velkým štěstím. Každý, kdo sledoval zápas, si může udělat svoji představu o chování hráčů soupeře,“ dodala Slavia.