Regulérní gól Sparty, hru nepřerušuje praporek, oznámila komise sudích

Praha Když Luděk Klusáček, trenér fotbalistů Bohemians 1905, po hektickém závěru zápasu proti Spartě (0:1) v televizním rozhovoru popíchl vedení komise rozhodčích, asi netušil, jak rychle na jedinou gólovou situaci zareagují. „Branka byla regulérní,“ oznámila komise krátce před sobotní půlnocí.

Klusáček do kamery mluvil klidně, ale vnitřně byl hodně naštvaný.

„Radši bych hodnotil fotbal. Na tím, co se stalo, by se měl zamyslet někdo na Strahově, jestli to tedy sledujou. Já viděl praporek nahoře,“ řekl kouč Bohemians do kamery O 2 TV Sport.

Klusáček mluvil o situaci z 84. minuty, která souboj 28. kola Fortuna ligy rozhodla.

Při akci Sparty pomezní sudí Radek Kotík zvednutým praporkem signalizoval ofsajd, hlavní rozhodčí Zbyněk Proske ho odpískal ve chvíli, kdy byl míč v bráně Bohemians.

„Těžko si to vybavuju,“ přemítal sparťanský záložník Bořek Dočkal, jehož postavení pomezní Kotík považoval za ofsajdové.

„Když jsem dával míč před bránu, tak rozhodčí nepískal. A jestli zapískal, když se míč kutálel, nebo byl už za čárou, to fakt nevím. V tu chvíli jsem si hlavně říkal, ať to zkontrolují. Hlídal jsem si, abych nebyl v ofsajdu. Byl jsem přesvědčený, že se mi to povedlo.“

Videoasistent Pavel Rejžek následně doporučil Proskemu změnu verdiktu, protože přihrávající Dočkal v ofsajdovém postavení nebyl. Gól platil.

Bohemians zuřili, hádali se. Snažili se přesvědčit sudího, že zvednutý praporek je ovlivnil natolik, že přestali hrát. Nebo že přerušil hru dřív, než míč překročil brankovou čáru.

„Nechci do toho zasahovat, ale praporek nahoře není signál pro hráče, aby přestali hrát,“ pronesl sparťanský trenér Václav Kotal. „Ano, i já viděl signalizaci pomezního. Ale hlavní zapískal až ve chvíli, kdy byl míč v bráně.“

„Kluci se spolehli na zvednutý praporek a přestali hrát. Rozhodčí nechal situaci dohrát. Stoprocentně je to ovlivnilo, ale na druhou stranu dokud není písknuto, má se hrát. Kdybychom to dohráli na sto procent, dalo se gólu zabránit. Musíme se z toho poučit,“ řekl domácí kapitán Josef Jindřišek.

Situace vyvolala napětí mezi hráči, trenéry i fanoušky. I proto komise rozhodčích mimořádně krátce po zápase vydala prohlášení, aby emoce zklidnila. Prohlášení, které se opírá o pravidla, jež většina fanoušků vyjadřujících se na sociálních sítích nezná.

„Asistent rozhodčího zvednutím praporku hru nepřerušuje, hra je přerušena až písknutím rozhodčího,“ zdůraznila komise.

„Asistent Radek Kotík zvednutým praporkem signalizoval ofsajd hostujícího hráče Dočkala. Hlavní rozhodčí Zbyněk Proske správně nechal dohrát útočnou akci hostujícího družstva, které dosáhlo branky a zapískal až poté, kdy míč skončil v brance domácího družstva. Následně situaci kontroloval VAR Pavel Rejžek a doporučil rozhodčímu uznat branku, jelikož opakované záběry prokázaly, že se o ofsajd nejednalo a že hra byla přerušena až po dosažení branky. Branka tedy byla regulérní.“