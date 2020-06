Hoftych brání hráče za remízu s Boleslaví: ‚Není jednoduché hrát pod takovým tlakem‘

Liberec Podle trenéra Pavla Hoftycha na liberecké fotbalisty dolehl v utkání 28. ligového kola s Mladou Boleslaví tlak z toho, že se poprvé v sezoně dostali na třetí místo tabulky. Přestože jeho svěřenci nezvládli dlouhou přesilovku, byl nakonec velmi rád za remízu 2:2 a bod, který označil za zlatý.

„Poprvé v sezoně jsme se ocitli na třetím místě. Každý tady teď slyší, jak je to super, že to zase dáme, že jsme třetí. Není to pro hráče úplně jednoduché, je tam určitý tlak, s kterým se doteď neseznamovali,“ řekl Hoftych v audionahrávce pro média.



Jeho týmu se proti trápící se Mladé Boleslavi od začátku nedařilo. Po velké chybě prohrával už v druhé minutě 0:1 a až gólem v páté minutě nastavení vydřel aspoň bod.

„Dnes i kvůli rychlé inkasované brance jsme to úplně nebyli my. Nebyli jsme úplně ve svých rolích. Nakonec bereme bod, který v té situaci, ve které jsme byli, je a může být zlatý,“ prohlásil Hoftych.

Liberečtí ztratili body po předchozích třech výhrách a nepotvrdili cenné úterní vítězství z derby v Jablonci. Nedokázali si tak upevnit třetí místo v tabulce.

„Bavme se o první šestce. Když jsme nastupovali na jarní sezonu, odešli nám klíčoví hráči, klíčoví útočníci. Byli jsme pět bodů za první šestkou. Že jsme udělali nějakou vítěznou šňůru, toho si vážíme. Ale není to o tom, že bychom měli lepší mužstvo než Sparta, Jablonec, Slovácko. My to máme uhrané rychlostí, jednoduchostí,“ řekl Hoftych.

„Šli jsme ze zadních příček dopředu, nikdo nečekal, že bychom se dotáhli do první šestky. Dnes ji pořád nemáme uhranou, tak je zbytečné bavit se o první trojce. Zvlášť když jsou první dvě místa zabraná (Slavií a Plzní),“ dodal Hoftych.

Jeho svěřenci doma podruhé za sebou hráli více než poločas přesilovku a znovu se jim herně nepovedla. Se Slováckem ji sice dvěma góly v úplném závěru nakonec využili, ale s Mladou Boleslaví v ní inkasovali a pak se nechal vyloučit obránce Slovanu Taras Kačaraba.

„My nejsme Plzeň, nemáme hru založenou na dominanci, ale na rychlých protiútocích, na rychlém přechodu dopředu. Zavřená obrana nám ne úplně svědčí. Cítíte takovou povinnost, že všichni očekávají, že domácí zápas zvládnete, v přesilovce je dvojnásob velké očekávání. S tím se popere málokdo,“ dodal Hoftych.