Liberec zachránil v nastavení remízu, Poznar rozhodl o výhře Zlína nad Příbramí

Liberec Fotbalisté Liberce remizovali v 28. ligovém kole s Mladou Boleslaví 2:2. V 75. minutě byl vyloučen i liberecký Taras Kačaraba, přesto Severočeši v páté minutě nastavení vydřeli bod po vlastním gólu Alexeje Tatajeva. Hráči Zlína zvítězili nad Příbramí 1:0. Jedinou branku zápasu vstřelil ve 39. minutě Tomáš Poznar z penalty nařízené až po konzultaci s videorozhodčím.

Liberec po třech kolech poprvé ztratil body a nevyužil šanci upevnit si třetí místo. Mladá Boleslav podruhé za sebou remizovala a v neúplné tabulce zůstala devátá.



Liberec šel do zápasu jako velký favorit, ale od začátku se mu nedařilo. Karafiátovu obrovskou chybu při rozehrávce vystihl Jiří Klíma a už na startu druhé minuty sám před vybíhajícím Nguyenem nezaváhal.

Severočeši se z inkasované branky chvíli vzpamatovávali a pak postupně přebrali iniciativu. V 36. minutě získali domácí výhodu přesilovky poté, co Jakub Klíma zatáhl unikajícího Kuchtu.

K vyrovnání stačilo Libereckým pět minut. Brankář Šeda si příliš dlouho zpracovával aut od Zeleného a nakonec při odkopu trefil napadajícího Kuchtu, od něhož se míč odrazil do sítě. Útočník Slovanu skóroval poprvé po koronavirové přestávce.

Severočeši hráli stejně jako v minulém domácím utkání se Slováckem více než poločas proti deseti a opět se jim herně v přesilovce nedařilo. Na startu druhého dějství ještě zahrozil Zeman, jehož hlavičku odvrátila hostující obrana těsně před brankovou čárou, ale už znovu udeřili oslabení Mladoboleslavští.

Karafiát zblokoval ve vápně střelu rukou a sudí Klíma po zhlédnutí videozáznamu nařídil penaltu. Budínský v 62. minutě z penalty nezaváhal a outsider opět vedl.

Nervózní domácí se nemohli v přesilovce dostat do šancí a v 75. minutě jim snahu o vyrovnání zkomplikoval Kačaraba. Po faulu na unikajícího protihráče dostal druhou žlutou kartu a do deseti museli i Severočeši.

Liberečtí v závěru soupeře zatlačili, ale navzdory převaze se k velkým šancím nedostávali. Přesto dokázali srovnat. V páté minutě nastavení si po dlouhé nákopu od brankáře Nguyena v hlavičkovém souboji srazil míč obloukem do sítě Tatajev a ve druhém utkání po sobě si dal vlastní gól. Mladoboleslavští si i tak připsali proti Liberci první bod po šesti vzájemných zápasech.

Zlín porazil Příbram a vyhrál první ligový zápas na jaře

„Ševce“ hnal do ofenzívy v důležitém zápase skandující kotel fanoušků, který domácí klub vpustil na stadion v rámci třístovkového limitu. Úvod zápasu byl ale velmi opatrný se snahou neudělat chybu. „Bylo to skvělé, že nás povzbuzovali diváci, moc to pomohlo,“ těšilo Poznara.



Jako první se k zakončení dostali aktivní hosté, ale ani Pazdera ani Cmiljanovič nestříleli přesně. O nic úspěšnější nebyli ani domácí, kteří sice měli územní převahu, ale chyběla jim finální přihrávka a moment překvapení, který by dokázal přehrát dobře organizovanou obranu Příbrami. „Nervozita a tíha zápasu byla na některých hráčích moc znát,“ věděl zkušený domácí kouč Bohumil Páník.

S přibývajícím časem první půle tlak Zlína rostl, ale efektivitu tato převaha neměla. Až ve 33. minutě vyslal Jiráček první přímou střelu na Melicharovu bránu. O dvě minuty později přišla i první skutečná šance, centr Poznara hlavičkoval Čanturišvili do brankáře.

Klíčová situace nastala ve 37. minutě. Souboj Dramého s Janetzkým nejprve sudí Královec pustil, aby pak po konzultaci s videosudím Zelinkou nařídil pokutový kop. Penaltu bezpečně proměnil Poznar. „Viděl jsem to jako penaltu už v momentě, kdy to sudí pískl,“ přiznal bez okolků příbramský asistent Pavel Horváth. „Vzal to jako správný střelec na sebe,“ těšilo Páníka, že Poznar neznervózněl a po zahozené penaltě v generálce nyní gól dal.

Po přestávce si vysloužil potlesk Janetzký sólem od půle na dva obránce, jenže na přesnou střelu už mu nezbyly síly. Příbram oproti první půli zvýšila svoji útočnou aktivitu, dobře napadala rozehrávku Zlína, jemuž se tak otevíral prostor po brejky. Po jednom z nich nastřelil v 63. minutě Džafič tyčku Melicharovy branky.

Konstrukci brány na druhé straně olízla i střela Antwiho, kterou vytěsnil na břevno Dostál. Zlín si pak dobrou defenzívou a taktickou hrou výhru pohlídal, i když v 83. minutě hlavičkoval těsně vedle Pinc a v nastavení to před Dostálem několikrát vřelo. „Uhlídali jsme vysoké balóny, to bylo klíčové,“ uvedl Páník. „Dnes jsme si nezasloužili ani bod,“ přiznal Horváth. „Byl to náš nejhorší výkon po pandemii,“ přidal záložník Martin Nový.