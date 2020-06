Trpišovský a Guľa: respekt, rady i setkání v Dubaji. A teď poprvé soupeři

Bylo to ještě v časech, kdy trenér Jindřich Trpišovský působil v Liberci a Adrián Guľa vedl slovenskou Žilinu. „Náhodou jsme se potkali v Dubaji na dovolené,“ říká současný kouč Slavie. „Měli jsme dost času si o fotbale popovídat.“

Ještě nikdy se ovšem neutkali přímo. V neděli to bude premiéra. Slavia versus Plzeň. Trpišovský versus Guľa.



Vrcholný zápas české ligy. Zápas dvou nejlepších. Zápas o titul.

„Jen škoda, že bez diváků, protože ti dodávají velkým zápasům něco navíc. Může to být obrovská pomoc, vzpruha, budou nám chybět,“ poznamenal Trpišovský.

Výkop v Edenu je naplánovaný na 19 hodin a favoritem zůstává domácí Slavia. Nebo ne?



Ligu pořád vede o osm bodů, po koronavirové pauze se vzpamatovala a začala vyhrávat. Plzeň ale přijede ve výtečné formě, možná nejlepší za poslední roky. Pod novým slovenským vedením je stoprocentní. Tři těžké zápasy po restartu soutěží zvládla s naprostou lehkostí.

2:1 na Spartě, 7:1 s Boleslaví, 2:0 na Baníku.

„Hrají opravdu skvěle,“ uznal Trpišovský. „Nepouštějí soupeře do šancí. Jejich styl byl vždycky dominantní, ale teď jsou ještě pohyblivější, k tomu se jim vyhýbají zranění, takže jsou v nejsilnějším složení.“

Navíc proti sobě v neděli nebudou mít devatenáct tisíc slávistických fanoušků na stadionu v Edenu. Červenobílí do jisté míry ztratí výhodu domácího prostředí, projeví se to? A co rozdílné pojetí obou trenérů, českého Kloppa a slovenského Guardioly, jak jim s oblibou přezdívá široká fotbalová veřejnost.



Oba jsou skoro stejně staří. Trpišovskému je čtyřiačtyřicet, Guľovi bude na konci měsíce pětačtyřicet.

„Uznávám ho a považuju za skvělého trenéra i dobrého chlapa,“ odpovídal Trpišovský v týdnu na zaslané dotazy od novinářů.

„Těch slov si vážím,“ reagoval Guľa. „I já mám na Trpišovského jen slova chvály - nejen kvůli jeho úspěchům ve Slavii. Můj respekt si získal už za to, co dosáhl předtím například v Liberci. Každé naše setkání bylo velice příjemné.“

Znají se. Přes Jana Nezmara a vlastně tak trochu i náhodou. „Před lety jsme se potkali v Dubaji na dovolené, byli jsme ve stejném hotelu a měli jsme možnost spolu strávit nějaký čas. Probírali jsme fotbalové věci, ještě předtím jsme si navíc párkrát volali právě přes Nezmiče,“ líčil Trpišovský.

„Řešili jsme spolu třeba hráče, které on znal a o které jsme my měli v Liberci zájem nebo naopak. Před dvěma lety jsem byl i na jeho přednášce při doškolování trenérů. Teď jsme spolu sice delší dobu nemluvili, ale nějaký kontakt máme.“

V neděli ho obnoví, i když jako soupeři.

„Uznávám jeho práci, jeho realizák, protože i on sám tvrdí, že je to o celém týmu. Těším se na konfrontaci nejen s velkým klubem a kvalitními hráči, ale i s trenérskou veličinou, kterou z mého pohledu Trpišovský je,“ uvedl Guľa.

Už před startem jara se spekulovalo, že by právě v duelu 28. kola proti nejbližšímu pronásledovateli mohla Slavia ligu definitivně rozseknout, nebo že půjde do zápasu už jako jistý šampion. Místo toho však může ještě vzniknout pořádně napínavá zápletka.

Z šestnáctibodového náskoku, který si v Edenu hýčkali v zimní pauze, zbyla polovina, a kdyby Plzeň v neděli Edenu uspěla, což se jí naposledy povedlo před šesti lety, třeba by z ligy v nadstavbě bylo ještě drama.

„Rozhodovat bude aktuální rozpoložení hráčů a třeba i individuální výkony. Každý jdeme nějakou cestou, která je dle mého názoru podobná. Oba týmy chtějí mít velké držení míče, chtějí hrát atraktivně dopředu. Ten zápas napoví v boji o titul, ale určitě to neukáže, který styl je účinnější. To je na delší rozbor,“ myslí si Trpišovský.

„Věřím, že to bude zajímavý zápas. Slavia má velkou kvalitu, jasný herní styl, na nic nečeká, nehraje z hlubokého bloku nebo na náhodu. Víme o jejích silných stránkách, ale chceme se hlavně prezentovat vlastní hrou,“ dodal Guľa.

Co myslíte: podaří se jí to?