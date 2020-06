Vydali jsme se jinou cestou, šestka pro nás není prioritou, říká boleslavský kouč Weber

Mladá Boleslav Domácí prohra se Slavií a sedmigólový debakl v Plzni. Návrat na ligové trávníky se fotbalistům Mladé Boleslavi hrubě nevydařil. Z úterního utkání se Zlínem vytěžili Středočeši alespoň bod za remízu 1:1, a stále se tak drží na dostřel elitní šestce. „Pokusíme se do ní probojovat, ale především chceme sezonu dohrát se ctí,“ uvedl boleslavský trenér Jozef Weber.

Jak byste zhodnotil utkání se Zlínem?

Po ostudném výkonu v Plzni jsme chtěli fanoušky potěšit vítězstvím. Vstup do zápasu se nám nepodařil, hned z první zlínské akce jsme inkasovali nešťastnou branku. Kluci se rychle zvedli a téměř ihned se nám podařilo srovnat. Vypracovali jsme si i řadu dalších šancí, bohužel se nám nepodařilo je proměnit. Zlín dobře bránil, hrál organizovaně, proto bych řekl, že remíza je zasloužená. Kromě slabší koncovky nemám klukům oproti utkání v Plzni co vyčíst.

Bylo klíčové, že se vám podařilo na vedoucí gól Zlína okamžitě zareagovat?

Bylo. I z hlediska předvedené hry, protože po vyrovnávací trefě jsme měli otěže zápasu ve svých rukou. To mě velice potěšilo, protože jsem měl lehké obavy, aby inkasovaný gól naši mladou sestavu nepoložil. Jsem rád, že hráči zvedli hlavu a s těžkou situací si poradili.

Takže první získaný bod po obnovení ligy vás těší?

Určitě. Každý, kdo se pohybuje ve fotbalovém prostředí, ví, že zkoncentrovat se po takovém utkání, jaké jsme prožili v Plzni, není jednoduché. Proti Zlínu jsme dali příležitost několika mladým hráčům, kteří podali sympatický výkon, což mě těší. Mrzí mě akorát neproměnění několika dalších šancí. V zakončení nám chyběla větší psychická pohoda, více klidu a trochu lepší forma.

Byl jste spokojen s nasazením hráčů po těžkém výprasku v Plzni?

Ano, v tom problém nebyl. Hráči si uvědomovali, že jsme v Plzni podali mizerný výkon, ale jejich zlepšený výkon je malým odpustkem. Takhle se musíme prezentovat v každém utkání, takže doufám, že podobný výpadek se nebude opakovat.

Povedený zápas odehrál kapitán Lukáš Budínský, který ve zbytku sezony zabojuje o korunu pro krále střelců. Jak hodnotíte jeho výkon?

V závěru měl Lukáš ještě jednu velkou šanci. Kdyby ji proměnil, mohl být s jedenácti góly na čele tabulky kanonýrů osamocen. Podal velice dobrý výkon. V průběhu utkání jsme ho využili na dvou různých postech, zvládl to skvěle. Doufám, že v nastoleném trendu bude pokračovat, protože od něj očekáváme, že převezme pozici lídra.

Mladá Boleslav je aktuálně na osmé pozici. Zůstává hlavním cílem umístění v elitní šestce?

Nechci se na to vymlouvat, ale to, že nás v zimě opustila řada klíčových hráčů, je prostě fakt. Vydali jsme se odlišnou cestou, prostor dostávají jiní hráči. Samozřejmě, že se do šestky pokusíme probojovat, ale především chceme sezonu dohrát se ctí. Není to daleko, rozdíly mezi týmy nejsou velké, ale neřekl bych, že umístění mezi šesti nejlepšími je pro nás prioritou.

Do ochozů se dnes podařilo dostat i zhruba dvě stovky fanoušků. Byla jejich podpora znát?

Musím jim opravdu poděkovat. Jsem rád, že nás po výkonu v Plzni nezatratili. Celý zápas fandili a kluky podporovali, za což jsme jim vděční.